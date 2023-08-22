Haber: Damla Oya Erman

Göl Como kıyılarında bulunan bir çift, jambonlu sandviçlerini yarıya kesmek için 2 euro ($2.20) ücretlendirildi. Roma sahil kasabası Ostia'da genç bir annenin bebeğinin biberonunu mikrodalgada ısıtmak için 2 euro ödemesi istendi.

Sardinya'daki Cervo Hotel'de bir çift turist, iki kahve ve iki küçük su şişesi için 60 euro ($65) ödemek zorunda kaldı. Ancak otel sahibi, fiyatların açıkça belirtildiğini ve özellikle yakındaki limandaki pahalı yat manzarası için ücretlendirildiğini söyledi.

Turistler, Portofino yakınlarındaki bir lokantada boş bir tabak için 2 euro, ve Göl Como'daki bir kahve dükkanında kahve üzerine serpilen kakao için 10 sent ödemek zorunda kaldı. İtalyan kafeleri genellikle kappucinoların üzerine kakao serpmiyor, bu nedenle bu ücreti haklı çıkardılar.

Tüm bu vakalar, yerel medya tarafından "deli fişekleri" olarak adlandırılan, tüketici koruma grubu Consumerism No Profit tarafından belgelenmiştir. Bu grup, bu yaz İtalya'nın turistik bölgelerinde fiyatların %130 arttığını bildiriyor.

Özellikle plajlardaki işletmeler, şezlong ve şemsiye kiralamaktan en fazla faydalananlar arasında. Puglia'da, hafta içi iki şezlong ve bir şemsiye kiralamak ortalama 50 euro, hafta sonları ise neredeyse iki katına çıkıyor. Özellikle Portofino gibi daha lüks bölgelerde ön sıradaki plajlarda oturmanın fiyatı ise hafta içi 150 euro ($163) civarından başlayarak üç katına çıkabiliyor.

Bu yüksek fiyatlar, İtalyanların geleneksel olarak tercih ettiği yerel tatil bölgelerine gitmelerini engelliyor. Hatta İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bile bu yıl kısa bir tatil için Arnavutluk'a gitmek zorunda kaldı.

İtalyanlar, yüksek yakıt ve enerji fiyatları nedeniyle yaz tatillerini evde geçirmeyi tercih ediyor. Confcommercio grubu, sadece 14 milyon İtalyan'ın geleneksel olarak tatil yaptığı Ferragosto veya 15 Ağustos tatilinde evde kalacağını tahmin ediyor. Bu, Covid öncesi rakamlara göre %30'luk bir düşüş anlamına geliyor.

İtalya'nın turizm bakanı Daniela Santanche, bu yazın, kötü fiyat şişirme haberleri ve azalan İtalyan seyahatleriyle damgalanmış bir mevsim olduğunu belirtiyor. Ancak bu mevsim, İtalya'nın pandemi sonrası toparlanması için bir dönüm noktası olmuş gibi görünüyor.