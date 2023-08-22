Haber: Damla Oya Erman

2014 yılından bu yana her Haziran ayında, düğün konuğu olarak beyaz giyme seçeneği sorgulanarak Google'da yapılan aramalar ortalama yüzde 46 arttı. Tartışmalı gardırop kararı, sayısız görüş yazısı doğurdu - bazıları kendilerini geri plana atılmış hisseden rahatsız gelinlerden, diğerleri ise kararlarını savunan öncü davetlilerden.

Hafta sonu, şarkıcı Lana Del Rey'in oyuncu Margaret Qualley ve Rey'in müzik yapımcısı Jack Antonoff'un yüksek profilli düğününde beyaz ve pembe renkli bir mini elbise giymesiyle sorun tekrar alevlendi. Cumartesi günü, Rey, Long Island Beach düğününe (Zoe Kravitz, Taylor Swift ve Cara Delevigne'in de davetli olduğu) pembe çiçek desenli beyaz askılı bir LoveShackFancy mini elbise giydi ve elbiseyi beyaz dantel detaylarıyla tamamladı. Elbisenin üzerine beyaz bir hırka, bebek mavisi Prada Re-Edition 2005 Nylon mini çanta ve pembe tonlu LemonJelly platform terlikler giydi.

"Beyazı düğüne giyemezsin ama seni seviyorum Lana!!!" X (önceden bilinen adıyla Twitter) üzerinde bir hayran yazdı. "Arkadaşının düğününe beyaz giyiyor ve gerçekten umursamıyor," diğer birisi ekledi. Birçok kişi rahatsız olmuş olsa da, bazıları Rey'in geleneksel giyim kurallarına karşı açıkça ilgisizliğini takdir etti: "Aldırış etmiyor, onu seviyorum."

Çoğunlukla seküler batı toplumumuzda, düğünler geleneksel ritüeller ve batıl inançların hala yaygın olduğu son alanlardan biridir. Bir evlilik törenine siyah giymek, yeni evlenenlere uğursuzluk dilemek olarak görülebilirken, bazıları tamamen kırmızı bir kıyafeti seçmenin sadakatsizlik ve damat ile gelinin üçgen ilişkisini ifade ettiğini düşünüyor.

Bazı çiftler, Tish Cyrus gibi beyaz kıyafet giyerek bu tartışmayı kabul etmeyi tercih ediyor. Şarkıcı-şarkı yazarlarının annesi Miley ve Noah Cyrus'un annesi olan Tish Cyrus da aynı cumartesi günü Avustralyalı aktör Dominic Purcell ile Malibu'da evlendi. Törenin renk şeması beyaz ve buz mavisiydi: Damatlık giyen Groomsmen'ler, Purcell'in aynı beyaz düğmeli gömleklerini giydiği gibi, nedimeler Cyrus'un gelin görünümünden birkaç ton daha koyu hafif mavi elbiseler giydi.

Rey, uzun süredir modaya karşı bir kayıtsızlık sergiliyor - özellikle çağdaşlarına gösterilmek isteyen yüksek moda lüks markaları - ve sonuç olarak kıyafetleri sıklıkla bölücü olarak görülüyor. 2020 yılında, Rey, Grammy kıyafetini son dakikada alışveriş merkezinden aldığını açıkladığında manşetlere çıktı. 2021 yılında Aralık ayında Variety Hitmakers kırmızı halısına fast fashion devi Shein'in 18 dolarlık bir elbisesi ile geldi. Bu, açıkça bir saygısızlık eylemi değil, sadece belirli etkinliklerle gelen giyim beklentilerinin, modayı önceliklendirmeyen birine sadece kayıtsız gelmediğini gösterir.

Etkinliği çevrimiçi takip eden hayranlar, Rey'in düğünde sahne aldığını ve eğer öyleyse "Margaret" adlı 2023 şarkısını çıkarıp çıkmadığını merak ettiler - bu çiftin ilişkisine adanmış bir şarkı. En azından umarım "Beyaz Elbise" adlı şarkıyı çalmamıştır.