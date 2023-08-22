Haber: Mert Osman Erman

Biden, Maui'ye Pazartesi günü vardı ve yüzyılın üzerindeki en ölümcül ABD yangınından 13 gün sonra, hayatta kalanlara ülkenin "sizinle yas tuttuğunu" söyledi.

Bay Biden ve First Lady Jill Biden, Lahaina kasabasının yanmış enkazlarını gezdi ve ilk müdahalede bulunanlarla buluştu.

En az 114 kişi öldü ve 850 kişi hala kayıp durumda.

Hawaii Valisi, kurbanların birçoğunun çocuk olabileceğini söyledi.

Bay Biden, "Ne kadar sürerse sürsün, sizinle olacağız," dedi ve enkazlar arasında yaklaşık 10 dakika boyunca konuştu. "Bütün ülke sizinle olacak."

Ekledi: "Ülke sizinle yas tutuyor, sizinle duruyor ve size yardım etmek için her şeyi yapacak."

Bay Biden - ayrıca bir hava turu da yaptı - yangın felaketini "aşırı güçlü" olarak tanımladı.

Başkan ve denetlediği federal ajanslar, yardımın yetersiz ve kötü organize edildiğini söyleyen Hawaii halkından eleştiri aldı. Cumhuriyetçiler, yangın 8 Ağustos'ta vurduğunda Demokrat başkana iki tatilde olmasını eleştirdi.

Hawaii'yi ziyaret etmek için, Bay Biden Nevada'daki Lake Tahoe'daki mevcut tatilini durdurdu, burada Demokrat bir bağışçının evini kiralıyor, Beyaz Saray'a göre.

13 Ağustos'ta bir Delaware plajındayken artan ölü sayısı hakkında sorulduğunda, bazı Hawaii'lileri "yorum yapmadım" diyerek kızdırdı.

Beyaz Saray, Bay Biden'ın felaket bölgesine gezisini kurtarma operasyonlarından dikkat dağıtmamak için ertelediğini söyledi.

Başkan, 10 Ağustos'ta federal finansman ve yardımı hızlandırmak için büyük bir felaket ilanı yayınladı.

Federal Acil Durum Yönetim Ajansı, şu anda 1.000'den fazla federal müdahalecinin Hawaii'de yerde olduğunu söylüyor.

Yerel yetkililer de eleştiriye maruz kaldı. Maui'nin acil durum yönetimi şefi, yangın sonrasındaki alarm sisteminin etkinleştirilmemesi nedeniyle geri dönüş aldıktan sonra geçen hafta istifa etti.

Bugüne kadar ölenlerin 27'si tanımlandı ve 11 aile bilgilendirildi, Maui County Belediye Başkanı Richard Bissen Pazartesi günü daha önce söyledi.

Kurbanların kimler olduğuyla ilgili detaylar son günlerde ortaya çıkmaya başladı - bunlar arasında tutkulu bir müzisyen, sevgi dolu büyükanne ve dedeler bulunuyor.

Bay Bissen, kayıp 850 kişi rakamının "olumlu haber" olduğunu söyledi, çünkü yangınların hemen ardından hesapta olmayan kişi sayısının 2.000'den fazla olduğu döneme kıyasla azaldığını belirtti.

Kayıp kişilerin aile üyelerinden kurtarma aramasına yardımcı olmak için DNA örneği vermesi istendi.

Uzmanlar, kurbanları bulmanın ve tanımlamanın, kalıntıların çoğunun bulunacağı tahmini durumun büyüklüğü ve koşulları göz önünde bulundurulduğunda aylar veya hatta yıllar alabileceğini BBC'ye söyledi.