Haber: Mert Osman Erman

Manila, Çin'in tedarik misyonunu "engelleme, taciz etme ve müdahale etme" çabalarının başarısız olduğunu söylüyor.

Çin gemileri, tartışmalı Spratly Adaları'ndaki İkinci Thomas Shoal'a ulaşan Filipin askerlerine ulaşmasını engellemek için iki hafta önce su püskürtme cihazları kullanmıştı.

Manila, iddiasını birkaç asker ve eski bir donanma gemisi kullanarak uyguluyor.

Manila'daki Çin elçiliği, yorum talebine hemen cevap vermedi.

Pekin, Spratly Adaları'nı da içeren Güney Çin Denizi'nin neredeyse tamamını iddia ediyor ve bu iddia kısmen Filipinler tarafından da paylaşılıyor.

Deniz, büyük miktarda petrol ve gaz rezervlerinin bulunduğuna inanılan zengin bir balıkçılık alanıdır.

Malzeme tedarik misyonları, iki taraf arasında sıkça gerilime neden olan bir kaynaktır.

Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan da denizin bazı bölgelerini iddia ediyor; yılda yaklaşık 3.37 trilyon dolar veya küresel ticaretin %21'i buradan geçiyor.

İki gemi, iki sahil güvenlik gemisi tarafından eskort edilerek 22 Ağustos'ta İkinci Thomas Shoal'a taze malzeme teslim etti, Filipinler Batı Filipin Denizi Ulusal Görev Gücü bir açıklamada belirtti.

Manila, kendi Münhasır Ekonomik Bölgesi'nin (MEB) içinde bulunan Güney Çin Denizi'nin bölümünü Batı Filipin Denizi olarak adlandırıyor.

Shoal'a yapılan malzeme tedarik misyonları "düzenli olarak devam edecek" dedi görev gücü.

ABD, Filipinler'in müttefiki olan, Manila'nın Güney Çin Denizi'ndeki Çin'in "tehlikeli manevraları" olarak nitelendirdiği durumlar hakkında endişe duyduğunu ifade etti.

Su püskürtme cihazlarının yanı sıra, Çin gemilerinin, Filipin gemilerinin mürettebatlarını geçici olarak kör eden "askeri sınıf lazerler" kullanarak ışık tuttuğu iddia edildi.

Çin'in İkinci Thomas Shoal'a malzeme tedarik misyonlarını engelleme çabaları, Filipinler'in 2014 yılında Lahey'deki BM destekli Daimi Tahkim Mahkemesi'nde kazandığı davasının bir parçasıydı.

Mahkeme, Çin'in antik haritalara dayalı iddiasının dayanaksız olduğuna karar verdi. Ancak Pekin, kararı tanımayı reddetti ve tartışmalı mercan resiflerine yapay adalar inşa etti.

Ağustos ayının başında gerçekleşen malzeme tedarik misyonu engellendikten sonra Çin Dışişleri Bakanlığı, Filipinler'i İkinci Thomas Shoal'daki gemiyi kaldırması için uyardı ve Manila'nın "resifte 'mahsur' kalan savaş gemisini çekme konusunda tekrar tekrar net sözler verdiğini" iddia etti. Söz veren kişinin kim olduğunu belirtmedi.

2022 yılı ortasına kadar altı yıl hizmet veren eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Manila'nın bağlarını Çin ve Rusya'ya kaydırdı ve ülkenin uzun süredir süregelen müttefiki Washington ile ilişkilerini gerdi.

Ancak onun halefi Ferdinand Marcos Jr, güvenlik bağlarını ABD ile yeniden kurdu ve 2023 yılının başlarında Amerikan askerlerine Filipin askeri üslerinde daha geniş erişim imkanı sağladı.

Bu durum, Filipinler'deki daha büyük bir ABD varlığı, Güney Kore ve Japonya'dan kuzeyde, güneyde ise Avustralya'ya uzanan bölgedeki Washington'un müttefik halkasını tamamlar, bu da Çin'i kızdırdı.