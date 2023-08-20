Haber: Mert Osman Erman

40'lı yaşlarında olan Wade Robson ve James Safechuck, erkek çocukken yıllar boyunca Jackson tarafından istismar edildiklerini iddia ediyorlar.

Şimdi önceden engellenmiş olan davalara devam edebilirler. Bu şirketlerin onları koruma sorumluluğu olduğunu iddia ediyorlar.

2009'da ölen Jackson'ın avukatları, masumiyetini sürdürüyorlar.

Bay Robson ve Bay Safechuck, Jackson'ın 1980'lerin sonlarında ve 1990'ların başlarında onlar çocukken Neverland çiftliğinde kaldıkları sırada istismar edildiklerini iddia ediyorlar.

Bu suçlamalar, 2019 yapımı Leaving Neverland belgeselinde yer aldı ve Jackson'ın ailesi bunu "kamu infazı" olarak nitelendirdi. 2020 yılında, Los Angeles mahkemesi Bay Safechuck'un Jackson'ın işletmelerine dava açamayacağına karar verdi, şirketlerin ona bir sorumluluk taşımadığını söyleyerek.

Bir yıl sonra, aynı hakim Bay Robson'a benzer nedenlerle karşı çıktı.

Ancak Cuma günü, Kaliforniya'daki bir temyiz mahkemesi, "bir çalışanının çocukları cinsel istismar etmesini kolaylaştıran bir şirketin, istismarcının yalnızca sahibi olmasından dolayı sadece çocukları koruma yükümlülüğünden muaf olmadığını" belirterek, "yalnızca bir hissedara sahip olan şirketin hiçbir görevi olmamasını bulmak tershane olurdu" dedi.

"Ve bu nedenle şirketler için verilen kararları bozuyoruz."

Bay Safechuck ve Bay Robson'ın avukatlarından Vince Finaldi, mahkemenin önceki "bu davaların aleyhine olan, Kaliforniya hukukuna aykırı yanlış kararları çevirdiğini ve çocukları tehlikeye atan tehlikeli bir örnek oluşturacağını" söyledi.

Jackson'ın malikanesinin avukatlarından Jonathan Steinsapir, Jackson'ın masum olduğuna "tamamen güvendiğini", iddiaların "tüm inandırıcı kanıtlara ve bağımsız teyide karşı" olduğunu söyledi.