Müzik dünyasının renkli simalarından Melisa Taç, yaz teklisini müzik severlere sunuyor. “Önsezi” isimli eseriyle yaz aylarının eğlencesini zirveye taşıyacak olan ve daha önce çıkardığı “Pembe Rolex” ile büyük beğeni kazanan Melisa Taç yeni şarkısıyla yine dillere pelesenk olacak gibi. Genç ve seksi şarkıcı yorumuyla “Önsezi” isimli şarkıyı DMC müzik etiketiyle sevenleriyle buluşturuyor. 18 Ağustos’ta yayında olacak klibin yönetmenliğini Taner Kuvat üstlendi. Deep House türündeki şarkının söz, müzik ve aranjesi ise Can Tosun’a ait.

Klibinde oldukça eğlenceli ve başarılı bir iş çıkardıklarını belirten Melisa Taç, “Pembe Rolex’ten sonra uzun bir aradan sonra bomba gibi yeni şarkı teklisi ile müzik ve eğlence piyasasına hızlı bir giriş yaptım. Yeni şarkılarımı ayrıca peşpeşe hazır hale getirdik. Verdiğim aradan sonra artık sevenlerimi özletmeyeceğim. İnanıyorumki müzikseverleri etkisi altına alan bir şarkı olacak. Tüm duygularımı vererek seslendirdiğim şarkı herkesin kalbine dokunacak. “Önsezi”den hemen sonra üçüncü şarkımızın çalışmalarına başlayacağım. Bu yazı herkes benim şarkılarımla kapayacak” diye konuştu.