TEKİRDAĞ- 57'nci Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali'nin son gününde Melek Mosso sahne aldı. AK Partili Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, son günlerde tepkilerin odağında olan Mosso'yu sahneye bizzat çıkararak ünlü şarkıcıyla birlikte "Bir başkadır benim memleketim" şarkısını söyledi.

CÜNEYT YÜKSEL GÜNDEM OLDU

Gelişmelerin ardından bu kez Cüneyt Yüksel sosyal medyada gündem oldu. Özellikle Ak Partili kesimden Yüksel'e büyük tepki gelirken, konu kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan başlıkları arasına girdi.

MELEK MOSSO: YÜREKTEN ÖZÜR DİLİYORUM

Melek Mosso, attığı tweet ve ödül töreninde kullandığı ifadeler dolayısıyla sahnede özür diledi. Ünlü sanatçı, "Sizlerle helalleşmek istiyorum. Eğer burada maksadını aşan şakamdan, incinen, üzülen, kalbi kırılan bir tek kardeşim bile varsa ondan çok çok özür diliyorum ve yürekten özür diliyorum" dedi.

HABER: EMİR YÜCEL