Haber: Mert Osman Erman

İncelikle işlenmiş bu takı, yaklaşık 6 santimetre uzunluğunda ve 5 santimetre genişliğindedir ve eski cenaze töreni geleneklerine ışık tutmaktadır; Mayaların tanrısı K'awiil'i temsil ettikleri törenler sırasında rahipler tarafından giyildiği düşünülmektedir. K'awiil aynı zamanda Tanrı K olarak da bilinir ve yıldırım, bereket ve bolluk ile ilişkilendirilir.

Ayrıca, Mayan sanatsal duyarlılığının önemli bir örneğidir, diyor Arnoldo González Cruz, kazıları gerçekleştiren Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü (INAH) direktörü.

Süs, ayak bileği eklemi oluşturmaya yardımcı olan distal tibia'nın bir parçasından yapılmıştır ve tanrılar ve atalarla yapılan törensel iletişimi simgeleyen oymalar içerir. Merkezi figür, yan profilinde bir başlık ve boncuklu bir kolye giyen Maya bir adamdır ve kolundaki "karanlık" anlamına gelen Mayan glifi ile gösterilir. González Cruz'a göre, o, bir kafatası ile bir demet taşır ve bu, Maya cenaze sahnelerinde yaygın bir simgedir.

INAH ekibi, Meksika'nın güneydoğusundaki Chiapas eyaletinde bulunan eski bir şehir olan Palenque'nin merkezindeki karmaşık bir yapı olan Palenque Sarayı'nda koruma çalışmaları yaparken bu nesneyi buldu. Arkeologların inandığına göre, kemik, bir binanın tamamlanmasını anmak için 600 ile 850 yılları arasında gömülen bir ritüel yatırımıydı. Onunla birlikte tohumlar, küçük hayvan kemikleri, obsidyen bıçakları ve büyük kömür parçaları konuldu.

Takı giyildiğinde, süs alından burnun ucuna kadar sürekli bir çizgi oluştururdu. González Cruz, bunun muhtemelen K'awiil'in uzun başını yansıtmak için yapıldığını söyledi, çünkü K'awiil sık sık bir mısır başağı kişileştirmesi olarak tasvir edilirdi.

Bu, arkeologların Palenque'de bulduğu bu tür ilk burun süsüdür, ancak bu tür parçaları giyen figürlerin sanatsal tasvirleri başka yerlerde de bulunur - örneğin, ünlü 7. yüzyıl Mayan kralı K'inich Janaab Pakal'ın mezar odasında Palenque'deki lahitin kapağına oyulmuş ve aynı zamanda Pakal'ı ve annesini tasvir eden oval bir tablet üzerinde bulunmuştur.