Haber: Mert Osman Erman

Acapulco'nun bulunduğu Guerrero eyaletinin valisi, şimdiye kadar 45 cesedin bulunduğunu ve en az 47 kişinin hala kayıp olduğunu söyledi.

Kasırga, sahile 5. kategori bir fırtına olarak vurmadan önce Acapulco'yu yerle bir etti.

Yardımın yavaş gelmesi, bazılarının yağmalamaya başvurarak yerel halkı sinirlendirdi.

"Bizim suyumuz yok, elimizde hiçbir şey kalmadı, ev çamur dolu, her şey hasar gördü," dedi bir kadın Pazartesi günü Reuters haber ajansına, hükümetin yardım göndermesini istedi. Hükümet, şehre ve çevresine askerler ve polis gönderdi ve Başkan Andrés Manuel López Obrador Acapulco'yu "ayakları üzerine koymayı" taahhüt etti.

Ancak, perakendecileri temsil eden bir grup, bazı üyelerinin yağmalamaları bildirmesinin ardından yetkililerden güvenliği daha da artırmalarını istedi. "Bu eylemleri haklı çıkaran hiçbir şey yok," dedi grup.

"Yiyecek, ilaç ve hijyen ürünlerinin varış noktalarına ulaşmasını ve suçlu gruplar tarafından çalınmamasını garanti etmek önemlidir," dedi perakende birliği.

Guerrero Valisi Evelyn Salgado, çöp ve devrilmiş ağaçlar tarafından tıkanmış olan birçok yolun temizlendiğini ve yiyeceklerin teslimatının daha kolay hale geldiğini söyledi.

Elektrik de federal elektrik komisyonuna göre şehrin yaklaşık üçte ikisine geri verildi.

Otis'in bir tropikal fırtınadan en yüksek kategoriye kadar olan bir kasırgaya dönüşme hızı, hava tahmincilerini ve sakinleri şaşırttı, bu da birçok kişinin fırtınanın etkisi için hazırlıklı olmamaları anlamına geliyordu.