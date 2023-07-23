Haber: Mert Osman Erman

Saldırı, ABD ile sınırı olan San Luis Rio Colorado'da Cuma gecesi meydana geldi. Bar sınırın sadece bir sokağı uzaklığında bulunuyor.

Yetkililere göre, sarhoş bir genç adam, kadınları taciz ettikten sonra Beer House barına bir Molotof kokteyli attıktan sonra olay meydana geldi.

Saldırıdan sonra adı açıklanmayan bir şüpheli Cumartesi günü gözaltına alındığı San Luis Rio Colorado belediye başkanı tarafından Twitter'da açıklandı.

Olayda, Sonora eyaleti Başsavcılığından yapılan bir açıklamada, yangında yedi erkek ve dört kadının hayatını kaybettiği ve dört kişinin hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Yaralanan bazı kişiler tedavi için ABD'ye geçirildi.

"Ayırt edici birkaç tanığın ifadesine göre, genç bir erkek görünüme sahip olan kişi, o bara kadınlara hakaret ediyordu ve o yüzden dışarı atıldı" denilen açıklamada.

Atılan şeyin "bir çeşit 'Molotof' kokteyli" olduğu belirtildi.

Araştırmalar olayı "aydınlatmak" ve "adaleti sağlamak" için devam ediyor ve "Sonora'da hiç kimse yasanın üzerinde değil" denildi.

Olayın yıllardır Meksika'yı etkisi altına alan organize suçlarla ilgili olup olmadığı belirsizliğini koruyor.