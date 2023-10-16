Çocuklarda erişkinlik dönemi, bu dönem ile birlikte ebeveynlerin edinmesi gereken tavır ve bireylerin toplum içinde var olması adına yapılması gerekenleri anlatan Mehmet Serdar Karaduman, her ailenin bilmesi gereken konuların altını çizdi.

Eğitimin önemini ve eğitim eksikliğinde çocuklarda oluşabilecek hasarı göz önünde bulunduran Karaduman, çocukların cinsel kişiliğinin farkına varması gerektiği zamanı da anlattı.

Çocukların eğitim hayatından önce ailenin, eğitim döneminde de çocukların üzerine düşen görevlerin neler olduğunu aktardı.