Medikal estetik ve plastik cerrahi alanında ünlü Dr Mauricio de Maio’ nun muhteşem sunumu ile tüm dünyadan Expert estetik doktorlarının biraraya geldiği ses getiren bu toplantıda Türkiye’de Lip Queen adıyla başarısını tescilleyen Dr Özge Aydın’da bu Özel eğitime katıldı. Doktor Özge Aydın: ‘Medikal Estetik de en doğal olanı, en güzeli, en sağlıklı ve en etkiliyi aramaya devam ediyoruz. Gün geçmiyorki yeni teknikler yeni uygulamaları takip ederek geleceği inşa etmek tutkusu ile bilginin peşinde koşmayalım. Her geçen gün her toplantıda görüyoruz ki en iyimiz bile kendini geliştirmekte ve çok daha doğal çok daha düzgün işler ortaya koymakta. Bu gittikçe hızlanan tempoyu takip etmek ve uygulamaya geçirmek her hekimin yapması gereken önemli sorumluluklarından biri elbette. Ben de bu gelişmenin içinde olmak ve koşturmaktan çok mutluyum.’ Diyerek sektörde yenilik ve değişimi en son teknolojiyi ve teknikleri ile Dr Özge Aydın danışanları için takip etmeye devam ediyor. Hem yurtdışında hem yurtiçinde bir çok dünyaca ünlü markaların ev sahipliği yaptığı gecelerde sıklıkla yer alıyor.