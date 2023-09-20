MediaMarkt açıklamasına göre, okulların açılması teknolojik ürün satışlarını artırdı.

Geniş ürün yelpazesiyle teknoloji severlere konforlu alışverişin keyfini sunan MediaMarkt, her yaştan milyonlarca öğrencinin ihtiyaçları için okula dönüş kampanyasını haftalar önce başlatmıştı.

MediaMarkt’ın Türkiye genelindeki 95 mağazasında, mediamarkt.com.tr internet sitesinde ve markanın mobil uygulamasında gerçekleşen kampanya boyunca, şarj kablosu ve şarj adaptörü gibi telefon aksesuarları, kulaklıklar, akıllı telefonlar, kişisel bakım ürünleri, bilgisayar aksesuarları ve küçük ev aletleri en çok tercih edilen ürünler oldu.

Tüketiciler ayrıca, dizüstü bilgisayarları zararlı yazılımlardan koruyan antivirüs programlarına ve öğrencilerin okul hayatları boyunca kullanabilecekleri Microsoft Office programlarına yoğun ilgi gösterdi.

AA