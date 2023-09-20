Teknosa'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, yeni eğitim döneminde de ihtiyaç listesinde öne çıkan ürünlerde en uygun seçeneklerle öğrencilerin ve ailelerin yanında olmayı sürdürüyor.

Okulların açılmasıyla tablet ve notebooklara olan ilgi artarken, özellikle uzun pil süreli ve özel okuma modlarına sahip tabletler tercihlerde öne çıkıyor.

Uzun süre sabit ekrana bakıldığında gözlerin daha az yorulması için ekran parlaklığının daha düşük seviyelerde kullanılmasını sağlayan özel okuma moduna sahip tabletler hem öğrenciler hem de aileleri tarafından tercih ediliyor.

19-24 Eylül'de Teknosa'nın 64 ile yayılan 190'a yakın satış noktası ile teknosa.com'dan alışveriş yapanlar, 24 HUAWEI Matepad SE 10.4 inç 32GB tablete 5299 TL yerine 3099 TL'ye sahip olabiliyor, aynı zamanda pek çok tablete de avantajlı fırsatla ulaşabiliyor.

AA