Efendim masal bu ya Hep develer tellal Pireler berber olacak değil ya Bu kez de masalımızda "VİCDAN" sultan, "VEFA" da vezir olsa Fena mı olur sanki dedim Başladım yazmaya...

Efendim çok uzun yıllar önce Öyle dağlar, tepeler aşılmadan Bir giz aleminin içerisinde Masal olan yaşamın pençesinde Yolculuk başlamış Korkmayın efendim Öyle devler, ejderhalar da yokmuş Desem de inanmayın siz Daha korkunç şeyler Yüzleşmekten korktuğumuz gerçekler varmış Masalımızın içerisinde... Bir zaman diliminde Fani olan tende ve emanet yürekte VİCDAN ve NEFİS Birlikte mutlu/ mesut yaşarmış Öyle mutlularmış ki Bu mutlulukları dillere destan imiş Ama gel görelim bu mutlulukları kısa sürmüş Ta ki insanoğlunu merak edip Usuna yolculuk yapıp Nefsiyle kanka olana kadar... İlk başta kendilerindeki Bu tutarsız değişimin Farkına varamamışlar İnsanoğlunun onlara sunduğu Ufak ufak afili kırınt