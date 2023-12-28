Sevgili dostlarım merhabalar!

Nasılsınız efendim? Aralık ayının sonlarına gelirken bir yılı daha geri bırakıyoruz acı/tatlı yaşanmışlıklarımız ile birlikte. Dilerim yaşantınız her sene güzellikler ile dolu dolu olur.

Efendim bu gün sizlerle olan hoş sohbetimizde, Kilis 7 Aralık Üniversitemize ve sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun Bey'e gerçekleştirdiğim ziyaretimden bahsetmek istiyorum.

7 Aralık Kilis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü programında yer almanın sevincinin yanında yapmış olduğum ziyaretler de beni ziyadesiyle mutlu etti. Sayın Rektörümüzün ziyaret talebimi, yoğun programına rağmen kabul etmiş olmalarından da mutluluk duydum.

Kendilerine ilk eserim "Çiy Damlaları"nı takdim ettim. İkinci eserim olan "Şiir Teknem" ne yazık ki o hafta daha basım aşamasında olduğu için takdim edemedim. İnşallah en kısa sürede ikinci eserimi de takdim edeceğim. Sayın Rektörümüzün de şahsıma, üniversitemizde yayınları gerçekleştirilen birçok yazarımızın kitap setini bana armağan etmiş olmalarından mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum.

Sayın Rektörümüzün sıcak misafirperverliği takdire şayandı. Çekinerek gittiğim ziyaretimin kısacık zaman diliminde bile onun güleryüzü ile karşılaştım. Sohbetimizin konusu edebiyat, memleket ve üniversitemiz olunca zaman da su gibi akıp gitti.

Adını Türkiye'ye hızla duyuran üniversitemizin (gönül isterdi ki hava şartları uygun olsaydı da kendim gezerek) görsellerini sizlerle paylaşabileyim. İnşallah 15 günlük yarıyıl tatilinde tekrar üniversitemizi ziyaret ederek, bu görselleri de siz değerli dostlarım ile paylaşma fırsatı bulurum.

Efendim üniversitemizin adı memleketimin düşman işgalinden kurtuluş günü olan "7 Aralık" gününden esinlenerek konulmuş.

* Merkez Kampüsü,

* Karataş Kampüsü

* Mercidabık Kampüsü olarak yaklaşık 14 bine yakın öğrenci eğitim/ öğretim görmekte. Geniş bir akademik personel sayısına da sahip.

Üniversitemizin alan olarak çok geniş bir yerleşim yerine sahip oluşu ve konum olarak fiziksel görüntüsü de gerçekten mükemmel.

Efendim 2007 yılından buna hızla gelişen üniversitesimizde:

* Mühendislik - mimarlık Fakültesi

* İlahiyat Fakültesi

* Ziraat Fakültesi

* Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi

* Uygulamalı Bilimler Fakültesi

* İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

* İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

* Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi

* İletişim Fakültesi

* Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi

* Fen Fakültesi

* Alaeddin Yavaşça Devlet Konservatuarı....

Bölümleri yer almakta.

Daha nice bölümler de ilerleyen yıllarda eminim açılacaktır.

Geleceğimizi daha aydınlık yarınlara ulaştıracak, memlekete hizmet verecek onurlu evlatlar yetiştirmek için tüm çaba ve gayret içerisinde bulunan; başta sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun Bey'e, Öğretim görevlilerimize ve çalışan personellerimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.

Kilis 7 Aralık Üniversitemizi tercih edip eğitimlerini devam ettiren tüm öğrencilerimize de sevgiler yolluyor, başarılar diliyorum!

Geniş bir araziye sahip olan üniversitemizin donanımlı bir kütüphanesinin yanında büyük bir kongre salonuna sahip olması da birçok konferans ve programlara daha çok katılım olmasını sağlıyor. Çeşitli sanatsal, kültürel ve spor alanında da etkinlikleri her geçen gün daha da artıyor.

Efendim sizlerin huzurunda sayın rektörümüze sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Memleketimin üniversitesinin daha geniş kitlelere (öğrenci) ev sahipliği yapabilmesi, sesini duyurabilmesi için çaba ve gayretleri gerçekten takdire şayan.

Kilis'te sıradan değil gerçekten donanımlı bir üniversitemiz var.

Sevgili velilerimiz, öğrencilerimiz tercihleriniz arasında Kilis 7 Aralık Üniversitemiz de yer alsın dileğimle sevgiler, selamlar yolluyorum. Başarılar diliyorum efendim!

Sevgili dostlarım öğrenmenin yaşı yoktur. Kendim de bir öğrenci olarak eğitimime devam ederken sizlerle bir sohbetimizde daha birlikte olmak dileğimle sağlıcakla kalınız efendim.