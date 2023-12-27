Ülkemizin başarılı çakıl taşları sanatçısı Ayfer Yelken bu kez de bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında eserlerini Medya Mest Organizasyon & Etkinlik Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Zorlu işbirliğiyle sanatseverlerle buluşturdu.

Ayfer Yelken, AK-EL Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı işbirliğiyle geliri çocuklara burs olarak verilecek olan sergiye AK-EL Vakfı Başkanı Mustafa Şahin, vakfın yönetim kurulu üyeleri Doğan Doğan, Kalender Sever, Leyla Han Tüzel, Kerem Ali Döğüş, CHP Bahçelievler Meclis üyesi Sait Akkuş, CHP Bahçelievler Belediye Başkan Aday Adayı Temel Polat , CHP Beşiktaş Belediyesi Meclis Üyesi Aday Adayı Hüseyin Çifçi, Medya Mest Organizasyon & Etkinlik Şirket Sahibi Burhan Zorlu, Stand-up sanatçısı ve Sunucu Yusuf Öztürk, Çekiç Medya Levent Çekiç dahil olmak üzere, basın, cemiyet, siyaset dünyasından birçok sanatsever katıldı.

Serginin açılış kurdelesini Ayfer Yelken, AK-EL Vakfı Başkanı Mustafa Şahin ve CHP Bahçelievler Belediye Başkan Aday Adayı Temel Polat sanatın iyileştirici ve topluma büyük katkı sağladıklarını ve ulvi amaçlı bir sergiye katılmaktan onur duyduklarını ifade ederek birlikte kestiler.

Sergide stand-up sanatçısı ve sunucu Yusuf Öztürk’te yaptığı espriler ve kısa gösteri ile açılışa katılanlara unutulmaz dakikalar yaşattı.

Açılış sonrası kısa bir açıklama yapan Yelken Ayfer “Bir sanatçı olarak eserlerimin sosyal sorumluluk projelerinde yer almasına büyük önem gösteriyorum. AK-EL Vakfı’nın destekleriyle geliri çocuklarımızın eğitimine burs olarak kazandırılacak olan sergimizi açtık. Sergilerimin özellikle sosyal sorumluluk projelerinden olmasına önem gösteriyorum. Önümüzdeki günlerden itibaren her ay bir vakfımız için sosyal sorumluluk projelerimiz olacaktır. Bugün burada bizi destelemek için gelen herkese çok teşekkür ediyorum” diyerek duygularını ifade etti.

Açılış kurdelesi kesimi sonrasında AK-EL Vakfı Başkanı Mustafa Şahin yaptığı açıklamada “1994 yılında kurulan vakfımız eğitim, kültür ve sağlık alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Sanatsal faaliyetler bizim en çok değer verdiğimiz bir etkinlik ve bu etkinliklerle sosyal sorumluluk projelerini birleştirerek farkındalık yaratıyoruz. Bugünde Ayfer Yelken hocamızın geleceğimiz olan çocuklarımızın yararına verdiği sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Kendisine çocuklarımızın eğitimine katkıda bulunmasından dolayı şahsım ve vakfımız adına teşekkür ediyorum.” dedi.