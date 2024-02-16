Sevgili dostlarım merhabalar!

Bir "14 Şubat Sevgililer Günü" yazı/sohbetimde yine sizlerle birlikte olmak ne güzel! Sevdikleriniz ile birlikte sizlere sonsuz güzellikler diliyorum.

Efendim malum şimdilerde sevgimizi sevdiklerimize kanıtlama telaşı içerisindeyiz.

Ne alsak?

Nereye gitsek?

Evde mi kutlasak?

Oooo zaten ekonominin de maşallahı var, havalandıkça havalanıyor fiyatlar daima. İneceği de bir türlü yok gibi görünüyor zaten. Bugün, en küçük bir hediye bile alacak olsak inanın cep yakıyor.

Efendim ben çareyi evde eşim ve çocuklarımla birlikte kutlamakta buldum. Onların en çok sevdiği yemek ve pastanın yanına da sevgimi sunmak istiyorum. Ehhh kıymetli eşim de en sevdiğim çiçek olan iki dal nergisi arkasında saklayarak getirirse ne mutlu bana! Bu arada sevgili eşim Mehmet umarım bu mesajımı almışsındır!

Sevginin maddiyata dökülmediği nice güzel sevgi günleri hanelerinizde ve yüreklerinizde olsun dileklerimi de sunmak istiyorum sizlere.

Geçen yıl acı yaşanmışlıklar yüzünden sizlerle "Sevgiler Günü" sohbetimizi gerçekleştirememiştim.

Binlerce insanımızın aramızdan ayrılışının acısıyla kahroluyorken; bu anlamlı günü düşünecek halde değildik insanlık olarak!. Kimbilir kaç sevenin yüreğinde korlar tutuştu tutuşmaya da devam ediyor. Dilerim bu korkunç yaşanmışlığı hiç unutmaz ders çıkarırız. Sevdiklerimize sıkı sıkı sarılırız. Bilemiyorum doğal afet olsa bile sevgiyle inşa edilemeyen binalar ne yazık ki seven insanları da birbirinden ayırdı. Vefat eden depremzede kardeşlerimize Rabb'imden rahmet diliyorum! Dilerim sevgi gülleri açar hep mezarlarında. Geride kalan sevdiklerine gül kokularıyla sevgilerini hissettirebilsinler diye.

Efendim sevginin tarifi sorulduğunda bazen işin içinden bir türlü hiç çıkamayız. Elle tutulamayan gözle görülmeyen sadece hissedilebilen bir duyguyu bu, nasıl tanımlayabiliriz ki öyle değil mi?

Sevgi nedir, nasıl ispat edilir, sevgimizi nasıl sunarız? Bu şekilde düşünenler olduğu gibi kimilerine göre de sevgi diye birşey yoktur. Elle tutulur yanı hele hiç yoktur.

Sevginin tanımını sevgiyi hissedemeyen bu kişilere de ikna edici cevaplar arayıp bulmak da inanın çok zordur.

Şiirlere, masallara, romanlara ve sinemaya kadar taşınmış olan SEVGİ, bazen hüzün bazen de mutlu sonla sahneden ayrılır.

Ayrılıklarda yürek sızısı, vuslatında mutluluğu tarif edilemeyen sevginin kimi zaman da karşılık bulamayan gönül sancısı hissedilir.

Sevgi içten gelen bir duygudur. Karşınızdaki insanın ruhuyla bütünleşip yaşantınız onunla süregen olsun istersiniz. Uzak kalışlarınızda merak ettiğiniz, hastalandığında üzerine titrediğiniz velhasıl yüreğinizle ısıtmak istediğinizdir. Elini tuttuğunuzda huzuru, omzuna yaslanışınızda güveni hissettiğinizdir. Kimseyle paylaşmayacak kadar benimsediğinizdir.

Ne yazık ki bazen bu sevgi de hüsrana uğrar. Ruhlar anlaşamaz ve sevgide ortak karar kılınamaz. Sevgi de ortada kalır anlamsızlaşır. Sığmaz sevmesini bilmeyen yüreklere. Zamanla sevgi yok olur gider yerini nefret alır bütün heybetiyle. Şiddet gelir, küfür gelir, saygı yerlerde sürünür. Sevgiyle çiçek açacak olan yüreklerde dikenler boy gösrerir.

Ne yazık ki sevgiyi ve nefreti birlikte yaşamak zorunda kalıyoruz günümüzde. Bir yanda sevginin gücü, diğer yanda nefretin gücü. Bizler de araf'ta kalmışlık içerisinde sevgi/ nefret ummanında nefretten boğulmamak için kulaç atıp yüzüyoruz. Sevginin kıyısına dalgaların bizi sürüklemesini umut ederek çırpınıyoruz!

Umarım dünyada hep sevgi egemen olur. Herkes sevginin hamurunda yoğrularak şekillenir.

Adlandırılmış ismi her ne kadar "Sevgiler Günü" olsa bile bana göre sevgi yoksa günü de olmaz. Bu nedenle sizlerle sohbetimiz sevgi olsun istedim.

Sahi "Sevgililer Günü" idi değil mi?

Hani bir atasözümüz var "Deliye her gün bayram" bu şaka bir yana efendim zaten sevgi varsa gönüllerde, "sevgiyle birlikte samanlık seyran olur". Yeter ki yüreğimizde her zaman sevgi olsun!

Gönüller var gül bağında açarken

Bülbül mihman olmuş güle uçarken

Sevenlerin günü özel mi olur

Bahar olmuş dostlar neşe saçarken.

Efendim uzun uzun yazsam da sevginin tanımını ben de nasıl dile getireceğimi bilemiyorum. Tek bildiğim yüreğimde dolu dolu hissettiğim SEVGİ!

Sevgi sadece bir eşe karşı değil, tüm yaşayanlarca hissedilsin dileğimle gününüzü kutluyor esenlikler diliyorum sizlere!

Efendim sağlıcakla ve sevgiyle kalınız.