Kuruluşundan 4 yıl sonra New York Borsası'na doğrudan kote olan ilk Türk şirketi olmaya sayılı günler kalan mobilite şirketi Martı’nın kurucusu ve üst yöneticisi (CEO) Alper Öktem, halka açılma öncesi çalışanlarına hitaben bir mesaj yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, mesajı kendi sosyal medya hesabından 'Martı çalışanlarına halka açılmadan önceki mesajım: Devler liginde bizi büyük fırsatlar ve çetin zorluklar bekliyor.' ifadesiyle paylaşan Öktem, mektubunda 'Devler Ligi'nde uzun bir mücadeleye başladıklarını, kalıcı olmak için bir oyun planına sahip olduklarını aktardı.

Borsaya yeni kote olan bir şirketin hisse performansında volatilite yaşanmasının, yani ilk birkaç ay hisse fiyatının yükselmesi ya da düşmesinin olağan bir seyir olacağını bildiren Öktem, mesajında şu ifadelere yer verdi:

'Ancak bizim için önemli olan, iş planımız ve uzun vadeli başarımıza inanan Amerikalı kurumsal yatırımcılardan milyarlarca liralık yeni finansmana ulaşmış olmamızdır. İşimizi her zamankinden daha iyi yapmanın ve değer yaratmanın peşinde olacağız. Ve göreceksiniz ki, orta vadede çok daha farklı bir noktada olacağız.

Martı’nın New York Borsası’nda açılış gongunu çalacağı 13 Temmuz 2023, tüm Martı çalışanlarının hafzasında tarihi bir gün olarak kayda geçecek.Şimdi ülkemizi temsil etmenin heyecanını ve bayrağımızı göndere çekmenin haklı gururunu hep birlikte yaşayalım, bu tarihi anın keyfini çıkaralım.

Verilen bilgiye göre, Türkiye'de paylaşımlı, elektrikli, çevreci ulaşımı daha da yaygınlaştırmak isteyen Türkiye’nin tek ölçeklenmiş mobilite şirketi Martı, bu hedefle sermayesini arttırmak ve daha çok kaynak yaratmak için New York Borsası’nda (NYSE) halka açılma sürecini yaklaşık bir yıl önce başlatmıştı.

Martı’nın dünyanın en büyük mobilite şirketlerinden biri olma başarısında en büyük paya sahip olan çalışanları da New York Borsası’nda halka açılmayla birlikte hissedar olacak.

Martı çalışanlarına dağıtılan hisse opsiyonu miktarının halka açılma değerlemesi üzerinden 200 milyon TL dolaylarında olacağının tahmin edildiği açıklanmıştı.

AA