ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Marmara Grubu Vakfı'nın olağan genel kurulu İstanbul Yıldız Parkı'nda bulunan Pembe Sera'da yapıldı.

Geniş bir katılımla gerçekleşen Genel Kurulu Prof. Dr. Uğur Özgöker, Ahmet Doğan Arıkan, Yalçın Sönmez, Dr. Hüseyin Avcı, Prof. Dr. Sedefhan Oğuz'dan oluşan Başkanlık Divanı yönetti.

Dr. Akkan Suver'in faaliyet raporunu okumasının ardından, Köksal Bilgiç denetim raporunu okudu. Daha sonra Bülent Soylan ile Muhammed Akyol bütçe ve bilançoyu sundular.

Daha sonra seçimlere geçildi.



Seçimler sonrası Dr. Akkan Suver Cafer Okray, Sezgin Bilgiç, Lale Aytanç Nalbant, Serhat Tabanca, Ümran Köksüz, Mustafa Ergin, Oğuzhan Ceylan ve Mahmut Saklı İcra Konseyi'ni oluşturdu.

İcra Konseyi yedek kadrosuna Ahmet Polat, Rahmi Dilek, Belgin Tanrıverdi, Nimet Ulubay,Av. Murat Keçeciler, Prof. Dr. Özgür Çengel, Prof. Dr. Figen Yıldırım, Ferit Sağ ve Hasan Yediyıldız seçildi.



Denetim kurulu asil kadrosunu Gökhan Humbaracı, Alaaddin Koçak, Göksel Bilgiç oluşturdu. Denetim kurulu yedek kadrosuna Aysel Yürür, Mustafa Pakoğlu, Gülçin Güngören seçildi.

Genel Kurul sonrası Dr. Akkan Suver gösterilen itimata teşekkür etti.