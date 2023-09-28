Haber: Aslı Sarı

Öncelikle “kadim dostum” dediği Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’ı ziyaret eden Erdal Sarıçam, Cemil Yaman’la önce meclis lokantasında, sonrasında makam odasında bir araya geldi. Cemil Yaman’a kadına yönelik şiddetle nasıl mücadele edilmesi gerektiği konusundaki düşüncelerini aktaran Erdal Sarıçam, Yaman tarafından ilgiyle karşılandı. Sarıçam şunları kaydetti: “Sayın Cemil Yaman Kocaeli’ye ve bölgeye uzun yıllar hizmet etmiş, çok başarılı ve örnek bir siyasetçidir. Bu konuyu makamında tüm yönleriyle ele aldık. Bu konuda kendisi de çok hassas olan Sayın Vekilimiz, her zaman yanımızda olacağının sözünü verdi. İlgisi ve misafirperverliği için çok teşekkür ediyorum.”

Sonrasın Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam’ı ziyaret eden Erdal Sarıçam, aynı konu üzerinde Sarıçam ile de görüş alışverişinde bulundu. Seçim bölgesindeki etkin çalışmalarıyla her partiden seçmenin büyük beğeni ve hayranlığını kazanan Ahmet Gökhan Sarıçam da Erdal Sarıçam’a kadın hakları konusundaki tüm çalışmalarında yanında olacağının müjdesini verdi. Ahmet Gökhan Sarıçam ayrıca teknolojinin ve dijitalleşmenin gençler üzerindeki etkileri hakkındaki düşüncelerini de Sarıçam’la paylaştı.

Son olarak İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük ile makamında bir araya gelen Erdal Sarıçam, Meclis KEFEK üyesi olan Bölük’e de yaptığı çalışmalar hakkında detaylıca bilgi verdi ve gerektiğinde Meclis’te yapılacak tüm çalışmalarda kendisine destek olabileceğinin altını çizdi. Halkla kurduğu sıcak ve yakın ilişkiyle tanınan ve seçim bölgesinde çok sevilen Seda Gören Bölük ise Sarıçam’ın çalışmalarını yakından takip ettiğini, özellikle kitap çalışmalarını ve eğitim seminerlerini beğeniyle izlediğini vurguladı.

Tuzla Belediyesi’nde sosyolog olarak görev yapan ünlü kadın hakları savunucusu sosyolog yazar Erdal Sarıçam, görüştüğü üç milletvekiline de Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın büyük desteğiyle yayınlanan kitaplarını ve kadın sorununun çözümüne ilişkin hazırladığı dosyayı takdim etti. Erdal Sarıçam ziyaretlerinin sonunda şunları kaydetti: “Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki Ak Parti Hükümetleri, ülkemizde kadın hakları konusunda çok ciddi adımlar atmış ve çok önemli iyileştirmeler kaydetmiştir. Bütün bunlar toplumun her kesiminde hayranlıkla ve takdirler karşılanmıştır. Ancak bu hassas konu için her şeyi Hükümetten beklemez doğru olmaz. Bizler de aktivistler, sosyologlar, toplum bilimciler olarak bu konuda devletimize, hükümetimize destek olmalıyız. Bugün TBMM’de bu düşüncelerle bir takım görüşmelerim oldu. Bu görüşmelerimin karşılık bulacağından eminim.