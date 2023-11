Haber: Damla Oya Erman

Zuckerberg, ameliyat sonrası hastane yatağında eşi Priscilla Chan ile çekilen fotoğraflarını Instagram'da paylaşarak, "Diz bağımı yırttım ve onun yerine koymak için ameliyat oldum. Beni takip eden doktorlar ve ekip tarafından bakılmaktan dolayı minnettarım." dedi. Ayrıca, şimdi ertelenen MMA dövüşü için antrenman yaptığını ve iyileştikten sonra bunu yapmayı dört gözle beklediğini belirtti. Zuckerberg, "Sevgi ve destek için herkese teşekkür ederim." dedi.

Facebook'un milyarder kurucusu, bu yılın başlarında jiu-jitsu maçlarına katılarak ve kendini oldukça kaslı gösteren fotoğraflar paylaşarak "Shredded Zuck" olarak anılmıştı. Temmuz ayında, iki MMA efsanesi, Israel Adesanya ve Alex Volkanovski ile eğitim yaparken, kendisini gösteren bir fotoğrafın altında "Mark'ın işi ciddi, bu ciddi bir iş" yazdı. Eylül ayında ise, "Mission: Impossible" filminden alınan bir ses kaydına eşlik eden bir videoda, yüzen bir platformda bu iki MMA dövüşçüsü ile dövüşünü gösterdi.

Zuckerberg'in önümüzdeki yılın başlarında planladığı rekabetçi MMA dövüşünün ayrıntıları net değil, ancak Elon Musk ile olan muhtemel kafes maçı olmadığı görünüyor. İkinci bir dövüşün mümkün olup olmadığına dair kesin bilgi yok, ancak her iki milyarder de geçtiğimiz yıl dövüş hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Ancak, bu kavga gerçekleşmedi ve her iki milyarder de birbirini suçladı. Zuckerberg, Musk'ın gerçek bir dövüşü planlama konusunda ciddi olmadığını iddia etti. Musk ise bu hafta Salı günü Joe Rogan'ın podcast'inin bir bölümünde hala Zuckerberg'le "her an, her yerde" dövüşmeye istekli olduğunu söyledi.