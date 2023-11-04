Ankara

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana yaptığı saldırılarla Türk-Filistin Dostluk Hastanesi dahil olmak üzere hastaneleri defalarca vuran ve binlerce sivilin ölümüne sebep olan İsrail, geçmişte de birçok kez bu kurumları hedef aldı.

1949 Cenevre Sözleşmesi'nde "Yaralıları, hastaları, malulleri ve lohusa kadınları tedavi için teşkil edilen sivil hastaneler, hiçbir veçhile taarruza uğrayamazlar. İhtilafa dahil taraflar her zaman bu hastanelere riayet ve bunları himaye edeceklerdir." maddesi bulunuyor.

Gazze'de sivillerin tedavi olmak için sığındığı hastaneleri bombalayan İsrail, geçmişteki gibi bugün de uluslararası hukuku ihlal ederek savaş suçu işliyor.

İsrail'in 20 yıldan fazla süredir hedef aldığı hastaneler

İsrail ordusu, 7 Ekim 2002'de Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde Nasır Hastanesini hedef aldı. Buraya düzenlediği operasyonda İsrail, yaralıları kabul eden hastanenin duvar ve pencerelerine her yönden ateş etti.

İsrail, 15 Ocak 2009'da, Hamas'a karşı 20 gün süren saldırılarında çok sayıda hastaneyi, uluslararası medya kuruluşunun kullandığı ofisleri ve Birleşmiş Milletler (BM) yardım merkezini bombaladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Filistin Kızılayı tarafından işletilen Kudüs Hastanesinin en az bir kez doğrudan darbe, ikinci katının ise alev aldığını söyledi.

2014'teki saldırılarda 17 hastane hedef alındı

"Koruyucu Hat" adı altında 7 Temmuz 2014'te Gazze'ye havadan saldırı başlatan İsrail ordusu, 17 Temmuz akşamı karadan saldırıya geçti. İsrail, sivil yerleşim birimlerini hedef almasının yanı sıra hastaneleri vurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığına göre, 3 Ağustos 2014'e kadar İsrail'in saldırılarında 17 hastane, 35 ambulans ve 102 sağlık görevlisi hedef alındı, saldırılarda 19 Filistinli sağlıkçı hayatını kaybetti.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de 10 hastane ve 55 bakım merkezinden 44'ü ile onlarca sağlık kurumu kapatıldı.

İsrail'in 2014'te saldırdığı hastaneler arasında Vefa, Beyt Hanun, Şuheda el-Aksa bulunuyor

İsrail ordusu, 16 Temmuz 2014'te Gazze Şeridi'nde yaşlılar için rehabilitasyon merkezi olarak kullanılan Vefa Hastanesini hedef aldı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

İsrail topçuları, aynı yıl 18 Temmuz'da Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun Hastanesini top ateşiyle vurdu. Saldırıda bazı hastalar yaralandı, hastane binasında hasar oluştu.

O dönemde AA muhabirine konuşan Beyt Hanun Hastanesi Başhekimi Eymen Hamdan, Gazze'nin kuzey sınırında konuşlanan İsrail topçu birliklerinin hastanenin çocuk ve idare bölümünü vurduğunu açıkladı.

İsrail topçu birliğinin 21 Temmuz 2014'te Gazze'de Şuheda el-Aksa Hastanesine düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, hasta ve sağlık personelinden oluşan 20 kişi yaralandı.

İsrail, hastane saldırılarını ve baskınlarını aralıklarla sürdürdü

İsrail askerleri, 12 Kasım 2015'te Batı Şeria'nın El Halil kentinde El Ehli Hastanesine, takma sakal ve kefiye (baş örtüsü) giyerek Filistinli kılığında girdi ve buradakilere silah çekti.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, hastane çalışanları ve hastaların telaş içinde kaçıştığı, İsrail güçlerinin ellerinde tabanca ve makineli tüfeklerle hastaların odalarına girerek arama yaptığı izlendi.

El Ehli Hastanesinde çalışan sağlık görevlileri o dönemde, 20 kadar İsrail askerinin hastaneye baskın yaptığını, Abdullah Şelalide adlı genci ateş ederek öldürdüğünü ve Azzam Şelalide'yi gözaltına aldığını bildirdi.

2020, 2021 ve 2023'ün de ocak ve nisan aylarında hastane saldırıları devam etti

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ne 26 Aralık 2020'de düzenlediği saldırıda da Muhammed Durra Çocuk Hastanesi büyük hasar gördü.

Saldırı sırasında hastanede tedavi gören çocuklar, refakatçiler ve sağlık çalışanları büyük panik yaşadı. Hastanenin odalarının ve birçok servisin camları kırıldı.

İsrail güçleri, 4 Ocak 2021'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde bulunan Şehit Sabit Sabit Hastanesini basarak 3'ü acil bölümünde olmak üzere hastane içinde 4 ses bombası attı.

İsrail, 19 Ocak 2023'te Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında da bir hastaneyi hedef aldı.

Yine İsrail'in, Gazze Şeridi'ne 7 Nisan 2023'te düzenlediği hava saldırılarında çocuk hastanesinde hasar meydana geldi.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana bombaladığı hastanelerde yüzlerce sivili katletti

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme gerekçesiyle" kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

Filistin haber ajansı WAFA'nın hastane kaynaklarından derlediği bilgilere göre, El-Ehli Baptist Hastanesi, Endonezya Hastanesi, Filistin Kızılayı tarafından yönetilen kentin batısındaki Kudüs Hastanesi, güneydeki Gazze Avrupa Hastanesi ve Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çevresindeki evler İsrail uçaklarının hedefi oldu.

Öte yandan, İsrail'in yüzlerce kişinin ölümüne yol açan 17 Ekim'deki El-Ehli Baptist Hastanesi saldırısı, Gazze'de bir dönüm noktası olarak görülüyor.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Hastanesine düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetti, 28'i ağır 342 kişi yaralandı.

Birçok hastane de hedef gösterildi

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail, 28 Ekim'de düzenlediği hava saldırılarında Şifa Hastanesi ve Endonezya Hastanesinin çevresini hedef aldı. Endonezya Hastanesi çevresinin bombalandığı saldırılarda ölen ve yaralananlar oldu.

23 Ekim'de de İsrail güçleri tarafından Gazze'deki Filistin Kızılayına bağlı Kudüs Hastanesi çevresi yoğun şekilde hedef alındı.

Gazze'de 35 hastaneden 16'sı faaliyetlerini durdurmak zorunda kaldı

İsrail ordusu, 30 Ekim'de Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine saldırı düzenledi.

Filistin'in kanser hastalarının tedavi gördüğü en büyük hastanelerden biri olarak öne çıkan sağlık kurumu hasar görürken, saldırılar nedeniyle faaliyetleri de durduruldu.

Filistin Sağlık Bakanı Maya Keyle, Gazze Şeridi'ndeki 35 hastaneden 16'sının yakıt sıkıntısı ya da bombardıman nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.