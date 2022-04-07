ZAHİDE YETİŞ, BÜYÜK BEDENLER İÇİN GİYDİ

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Defilenin en dikkat çekici parçalarından biri olan kırmızı gelinliği giyen Gizem Özdilli, “Defileden iki saat önce giydim ve elbiseye aşık oldum. Düğünüm olursa bunu giymeyi isterim” dedi.Pınar Bent defilesini yakında dünyaevine girecek Şenol İpek de izledi. Şenol İpek’in nikah şahitliğini yapmaya hazırlanan eski gol kralı Tanju Çolak gelinlik bakmaya geldiklerini dile getirdi.

ECE GÜRSEL: İSTESEM 20 KERE EVLENİRDİM

Pınar Bent defilesini izlemeye gelen ünlü isimlerden Ece Gürsel sayısız gelinlik giydiğini ama gerçekte bu mutluluğunu yaşamadığını söylerken, “Ucundan kıyısından döndüğüm çok oldu. İstesem mutlaka evlenirdim. Kafama koyduğum bir şeyi mutlaka yaparım. Demek ki evliliği hiç istememişim” dedi.