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Yüzünü Köpükle Genç Tutuyor

En bakımlı ünlülerden Banu Zorlu, cilt güzelliğini HydraFacial sistemiyle koruyor. 

Yüzünü Köpükle Genç Tutuyor

En bakımlı ünlülerden Banu Zorlu, cilt güzelliğini HydraFacial sistemiyle koruyor. 

08 Ocak 2019 Salı 15:02
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Yüzünü Köpükle Genç Tutuyor

İSTANBUL- Yılbaşı sonrası yeni single çalışması “Bay Bay”ın hazırlıklarına hız verecek olan Banu Zorlu, güzellik uzmanı Betül Bingöl’e rutin bakımını yaptırdı ve yeni yıla taptaze bir ciltle girdi.  HydraFacial olarak adlandırılan “Köpüklü cilt temizleme” sistemini cildini fresh tutmak için kullanan Banu Zorlu, fazlalıklarından da kurtuldu… Banu Zorlu, yeni yılda yayınlayacağı şarkısı “Bay Bay” için “Stüdyoda okurken yılın hitlerinden biri gözüyle bakıyoruz” dedi…  

Haber: Elif Günay

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 08.01.2019 15:37
Anahtar Kelimeler:
“Bay Bay”Elif GünayBanu Zorlu
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