YILIN SKANDAL KÜLTÜR SANAT OLAYI

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Dünyanın en ünlü sanat eleştirmenlerinden Roma Üniversitesi Profesürlarinden ve Picasso eksperi olan Achille Bonito Olive tarafındandan çağımızın en yetenekli ilk 3 ressamı arasında gösterdiği Musevi vatandaşlarımızdan Ressam Jackie Arditty eserleri sergilenmek üzere yolladığı Floransa da çalındı. Olayın bir ihmal mi, dolandırıcılık mı, yoksa hırsızlık mı olduğu merak konusu oldu.

Ünlü ressam Jackie Arditty nin sergilenmek ve çalışmalarını tanıtmak üzere Floransanın önde gelen galerilerinden birine yolladığı önemli eserlerinden oluşan 19 yağlıboya tablonun çalındığı iddia edildi. Eserleri ile Türkiyenin yanında yurt dışında da kolleksiyonerlerin kolleksiyonlarında yer verdikleri değerli Türk sanatçının çalınan eserleri ünlü sanat eleştirmeni küratör ve Picasso eksperi Roma Üniversitesinden prof. Achille Bonito Olive tarafındanda değerlendirilip çağımızın en değerli yetenekleri arasında gösterdiği Arditty bu olaydan derin bir üzüntü duyduğunu gereken kanuni başvuruların yapılacağını belirtti. Sorularımızı büyük bir içtenlikle yanıtlayan Ayvalık’ta yaşayan ünlü sanatçımıza ulaştığımızda bize; Eştirmen Achile Bonito Oliva galeri sahiplerine "sakın bu resimleri hemen satmayın bunların çoğu masterpiece, ucuzlatmayın. Bu adam dünyanın en önemli ilk üç ressamı arasında, resimleri bilekleriyle değil ruhu ile yapıyor" demiş. Bunun üzerine sözleşme yapmak üzere buradaki dostum ile İtalyaya gittik, resimlerimi orada gördüm ama galeri sahibinin babasının rahatsızlığı nedeniyle kendisi ile Floransadaki galeride görüşmek mümkün olmadı ve geri dönmek zorunda kaldık. Malesef pandemi dolaysıyla İtalya dan bir yıl haber alamadım ve sorduğumuzda hem galeri sahibi hem küratör tutarsınız ve mantıksız cevaplar verdiler ve artık ikiside mesajlarımıza cevap vermiyorlar. 50 yıllık meslek hayatımda çok haksızlığa uğradığım, büyük başarılar kazandığım acı tatlı anılarım oldu ama bu son başıma gelen olayı hala çözemiyorum malesef.. dedi. İlk resim sergisini 11 yaşında gerçekleştiren ünlü sanatçımız Jackie Arditty; 50 yıllık sanat hayatını başarılarla taçlandırmış ender sanatçılarımızdan biri.





Judart.com adresinde sergilenecekler

Kısa bir zaman önce Türkiye’de doğup büyüyen musevi asıllı Türk vatandaşlarının bilgilerini bir araya toplamak için Ünlü Reklamcı Robert Zilberman tarafından kurulan Judart adlı web portalında da resimleri bulunan Ressam Jackie Arditty’in çalındığı iddia edilen bu eserlerin önceden çekilmiş fotoğraflarından oluşan bir sanal serginin gerçekleşmesi bekleniyor.





Floransa’da bulunan galeri sahiplerinin de şok içinde olduğu olayın, adli makamlara taşınacağı için tüm ısrarlarımıza karşılık isim ve daha fazla bir bilgi vermeyen ünlü ressamın başına gelen bu durumun, kendisine olan ilginin bir kanıtı olması ise buruk bir ironi yarattı.

Jackie Arditty Kimdir

Jackie Arditty, 1960 yılında İstanbul’da doğdu. Ressam Hasan Kavruk’tan yağlıboya, pastel, akrilik, çini mürekkebi, suluboya gibi teknikler üzerine özel eğitim aldı. İlk sergisini 11 yaşındayken Beyoğlu Sanat Galerisinde açtı. Yurt içinde ve aralarında UNICEF’in de bulunduğu birçok uluslararası ve dünya çapındaki resim yarışmalarında ödüller aldı.

Fransa’nın Avignon kentindeki ulusal müzede “Maskeli Balo” adlı eseri yer alan sanatçı, 14 yaşındayken, aralarında Nurullah Berk, Nuri İyem, Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi ressamların bulunduğu Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Kurulu tarafından seçildi ve “Harika Çocuklar Kanunu” ile Paris Güzel Sanatlar Akademisinde eğitim almak üzere burs kazandı. 1980 yılında Gorbon Işıl Seramik sanat atölyesinde özel seramik çalışmalarına imza attı.

1994 yılında Beyoğlu İDA Sanat Galerisinde ve 2002 yılında 8. sergisini Çırağan Sarayı Sanat Galerisinde açan sanatçının eserlerine empresyonizm ve figüratif akımlarla birlikte duygusallık ve hareket de hâkimdir. 2015 yılında Ekavart Sanat Galerisinde "Umudun Işığı" adlı sergisini açtı. Sanatçı eserleri yakında dünyanın bir çok farklı merkezinde sergilemak üzere çalışmalarını sürdürmektedir..







