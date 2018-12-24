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Yıldırım Mayruk’tan 2019 defile müjdesi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

Yıldırım Mayruk’tan 2019 defile müjdesi

Yaşar Şenyüz’ün haberi için tıklayınız...

24 Aralık 2018 Pazartesi 19:27
22 Okunma
Yıldırım Mayruk’tan 2019 defile müjdesi

İSTANBUL / YAŞAR ŞENYÜZ

Sanat, iş ve cemiyet hayatının yakından takip ettiği ve uzun zamandır hasret kaldıkları haute couture’un Türkiye’deki ilk temsilcisi Yıldırım Mayruk’un o meşhur defilelerine özlem bitiyor. Baharda yepyeni tasarımlarla yepyeni bir defile geliyor.

Geçtiğimiz ay Raffles İstanbul Hotel’de gerçekleşen ve bir çok ülkeden farklı modacıların katıldığı ’’Oriental Fashion Show Paris’’ adlı moda gösterisine istek üzerine 10 parçalık bir koleksiyonla katılan Yıldırım Mayruk organizasyon sırasında ve sonrasında düzenlenen After Parti’de gecenin ilgi odağı olmuştu. Organizasyona gelen davetlilerin sevgi çemberi içerisinde kalan Mayruk’a dostları ve gazeteciler tarafından en çok sorulan ‘‘Uzun zamandır defilelerinize hasret kaldık, yeni defileniz ne zaman olacak?’’ sorusuna ‘‘Ben Türkiye’nin bu ekonomik şartlarında defile yapmak istemiyorum.’’ dese de hayranları ve dostlarından gelen baskıya karşılık ‘‘Tamam ben bu konuyu bir daha düşüneceğim.’’ demişti. 

Yıldırım Mayruk ödül almaya Faize Sevim kardeşlerle birlikte geldi.

Gecen akşam bir ödül töreninde modacı kardeşler Faize Sevim ile birlikte, Yaşam Boyu Onur Ödülünü almak için gelen Yıldırım Mayruk’a yeni bir defile ne zaman gelecek diye sorduk. Çok kibar bir şekilde sorumuzu dinleyen Mayruk ‘Evet Oriental Fashion Show Paris’ten sonra anladım ki dostlarım benim defilelerimi gerçekten çok özlemişler ve kısmet olursa sevenlerimle 2019 baharında yepyeni bir defile ile hasret gidereceğim.’ diyerek yeni bir bahar defilesi müjdesi verdi.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Yıldırım Mayruk2019 Defile
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