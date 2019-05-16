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YILDIRIM MAYRUK 2019 BAHAR DEFİLESİ

UZUN ZAMANDIR BEKLENEN DEFİLE MODA LABORATUVARINDA GERÇEKLEŞTİ

YILDIRIM MAYRUK 2019 BAHAR DEFİLESİ

UZUN ZAMANDIR BEKLENEN DEFİLE MODA LABORATUVARINDA GERÇEKLEŞTİ

16 Mayıs 2019 Perşembe 14:22
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YILDIRIM MAYRUK 2019 BAHAR DEFİLESİ


HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Modanın duayen ismi Yıldırım Mayruk ve "Terzi Yamağı" Barbaros Şansal’dan Yıldırım Mayruk Moda Laboratuvarı’nda gerçekleştirdikleri iki seanslık defile izleyenleri büyüleyerek büyük alkış aldı

Yıldırım Mayruk Moda Laboratuvarı tarafından hazırlanan İlkbahar-Yaz koleksiyonu defilesi geçtiğimiz gün gerçekleştirildi. Kış başında Yıldırım Mayruk’un sadece gazetemiz Önce Vatan’a verdiği röportajda, yıllar sonra bu bahar tekrar bir defile yapacağım müjdesi gerçekleşmiş oldu. Bu yıl bir çok kurum ve kuruluştan modanın duayeni ödülleri ile onore edilen Mayruk ödülleri alırken yaptığı konuşmalarda şaka ile karışık ‘Daha çok çalışıp tekrar yılın modacısı ödülünü almak istiyorum’ demişti.

  

  

Defileyi podyumların başarılı mankenlerden Zeliha Çal, Sema Şimşek, Günay Musayeva, Ebru Öztürk, Elif Ece Uzun, Tuğçe Sarıkaya, Anastasia, Alona Kıral, Seviye İkbal, Yağmur Ayaz, Kübra Yıldız, Yana ve Erjena Avokadnas sunarken, makyajlarını Oya Tolga saçlarını da Muammer Yaprakgül yapyı.

Asil Cağıl gerçekleştirdiği ve iki seans olarak sunulan defilede ünlü konuklar Mayruk’u yalnız bırakmadılar. Türkan Şoray, Gönül Yazar, Bülent Ersoy, Müjde Ar, Hülya Yiğitalp, Mine Kırıkkanat, Melda Onur, Gülsüm Kav, Suna Yıldızoğlu, İvana Sert, Uğurkan Erez, Erkan Özarman, Muzaffer Çaha, Turgay Kıran,  Duygu Ulaş, Sumru Yavrucuk, Bahar Erdeniz Verel, Tülin Turan, Deniz Erhan, Janset, Nesrin Nas,  defileyi izleyenler arasındaydı.

Basın tarafından da büyük ilgi gören ve gazetemiz Önce Vatan’dan Funda Akosman Erman’la Yaşar Şenyüz’ün birlike takip ettiği defilenin finalinde “Terzi Yamağı” Barbaros Şansal’ın taşıdığı “Her Şey Güzel Olacak” yazılı afiş konuklar tarafından büyük ilgi görerek alkışlarla karşılandı.



Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 16.05.2019 07:32
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