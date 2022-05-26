Yeşilçam Şarkıları Gecesinde dostları yalnız bırakmadı

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Son aylarda gerçekleşen nostalji geceleri modasına Akasya Avm içnide bulunan Tamirane adlı mekanda katıldı. “Yeşilçam şarkıları” konsepli gecede Sanatçı Cenk Yüksel’i dostları yalnız bırakmadı. Yüksel’in Tegev yararına devam eden “ Sesim Resim” sergisinde birlikte çalıstığı Tegev yönetim kurulu tam kadro geceye katılarak geç saatlere kadar eğlendiler. Cenk Yüksel’in öğretim üyesi olduğu Yeditepe Üniversitesi akademisyenlerinden, Devlet Tiyatroları Sanatçıları ve yöneticilerinden oluşan dostları da geceye katılırken, Müge Anlı programının yönetmeni Ahmet Şirin ve Sunucu Hilal Ergenekon’da sanatçıyı yalnız bırakmayan konuklar arasında yer aldı.. Bütün misafirlerin şarkılara eşlik ettiği gecede unutulmaz Yeşilçam şarkılarının seslendirildi ve sanatçının 3 kere bis yaptığı gece için sanatçının menajeri Nedim Aka; Bu konserlerin farklı tarihlerde ve yerlerde tekrarlanacağını, büyük ilgi gören Yeşilçam konsept’inin mekanlarda erken rezervasyona sebep olduğunu vurguladı.