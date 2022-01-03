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Yeni Yıla Dakikalar Kala Kemençesiyle Söz Kesti

03 Ocak 2022 Pazartesi 10:06
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Yeni Yıla Dakikalar Kala Kemençesiyle Söz Kesti

DİNÇER KARACALAR

Başarılı sanatçı Ekin Uzunlar, yeni yıla Avcılar Kırmızı Sahne'de verdiği konserle girdi. Müzikseverlerin büyük ilgi gösterdiği sahne performansında Ekin Uzunlar, "Hüznün Gemileri", "Öptüm Nefesinden", "Hediye" gibi sevilen şarkılarını seslendirdi. 2021 yılında büyük başarılara imza atarak Halk Müziği kategorisinde Altın Kelebek ödülüne layık görülen Ekin Uzunlar, sahne performansıyla büyük alkış aldı. Yeni yılda tüm sevenlerine sağlık, huzur ve mutluluk dileyen Uzunlar, geceye katılan müzikseverlere esprili bir sürpriz yaptı. Her röportajında müziğe ve kemençesine aşık olduğunu dile getiren Uzunlar, 2022 yılına bekar girmek istemediğini belirterek kemençesiyle söz kesti. Bu esprisi ile müzikseverlere kahkaha tufanı yaşatan Ekin Uzunlar ardından sevilen şarkılarıyla yeni yılda sevenlerine tam bir müzik ziyafeti yaşattı.

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Yeni Yıla Dakikalar Kala Kemençesiyle Söz Kesti
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