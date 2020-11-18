Yeni Şarkıya, Yeni imaj; Bi Zahmet…

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ

Türk pop müziğinin başarılı yorumcularından Reyhan Karaca’nın, İzmir’de yaşanan deprem nedeniyle çıkış tarihini ertelediği, yeni single’ı “Bi Zahmet” geçen gün Ossi Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluşturdu.

“Bi Zahmet” unutacaksın

Reyhan Karaca, son iki single’ında devam eden müzikal birlikteliği bu şarkısında da sürdürüyor ve sözü Sadettin Dayıoğlu’na, müziği kendisine ve Sadettin Dayıoğlu’na, düzenlemesi Emre Gören’e ait olan yeni single’ı ile “Yavaştan sen beni; artık ‘Bi Zahmet’ unutacaksın” diyor.