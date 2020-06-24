YENİ NESİL OYA BORA

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ



AliFiru grubu üyeleri Abdullah Yıldız ve Firuze Bulut Yıldız, 2017'de nikah masasına oturdu. Özel hayatlarındaki birlikteliklerini müziğe de taşıyan AliFiru, yayınladıkları şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmakla beraber, sevenleri tarafından 90’ların unutulmaz ikilisi Oya-Bora'ya benzetiliyorlar.

Söz ve müziği Abdullah Yıldız’a ait olan “CANIM BENİM”in aranjörlüğünü Alper Gemici yaptı. “CANIM BENiM” ÜNLÜ MAMULLER YAPIM markası ile tüm dijital platformlarda yayında.