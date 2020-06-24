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YENİ NESİL OYA BORA

Abdullah Yıldız ve Firuze Bulut Yıldız tarafından kurulan AliFiru grubunun 3. single çalışmaları olan "CANIM BENİM" ÜNLÜ MAMULLER YAPIM tarafından yayınlandı.

24 Haziran 2020 Çarşamba 16:24
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YENİ NESİL OYA BORA

HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
 

AliFiru grubu üyeleri Abdullah Yıldız ve Firuze Bulut Yıldız, 2017'de nikah masasına oturdu. Özel hayatlarındaki birlikteliklerini müziğe de taşıyan AliFiru, yayınladıkları şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşmakla beraber, sevenleri tarafından 90’ların unutulmaz ikilisi Oya-Bora'ya benzetiliyorlar.

Söz ve müziği Abdullah Yıldız’a ait olan “CANIM BENİM”in aranjörlüğünü Alper Gemici yaptı. “CANIM BENiM” ÜNLÜ MAMULLER YAPIM markası ile tüm dijital platformlarda yayında.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
YENİ NESİL OYA BORAYaşar ŞenyüzAbdullah Yıldız Ve Firuze Bulut Yıldız
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