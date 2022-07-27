“YAZ” I GETİRDİ

Sanatçı, Sezen Aksu'nun 2003 yılında yayınlanan “Yaz Bitmeden” isimli albümüne ismini veren şarkıyı Metin Özülkü ve Hasan Çiçek’in yepyeni düzenlemesiyle yeniden yorumladı.
HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
Önce Vatan Gazetesi
Ayşe Çınar sözleri Ali İlyas’a, müziği Sezen Aksu'ya ait olan, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan, “Yaz” isimli yeni single’ı ile geçen gün müzikseverlerle buluştu.
Ayşe Çınar sözleri Ali İlyas’a, müziği Sezen Aksu'ya ait olan, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan, “Yaz” isimli yeni single’ı ile geçen gün müzikseverlerle buluştu.
Sanatçı, Sezen Aksu'nun 2003 yılında yayınlanan “Yaz Bitmeden” isimli albümüne ismini veren şarkıyı Metin Özülkü ve Hasan Çiçek’in yepyeni düzenlemesiyle yeniden yorumladı.
HABER: YAŞAR ŞENYÜZ
Önce Vatan Gazetesi