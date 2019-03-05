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YAZ GELMEDEN BEREKETİ GELDİ! TAM 85 KONSER

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05 Mart 2019 Salı 11:07
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YAZ GELMEDEN BEREKETİ GELDİ! TAM 85 KONSER

HAKAN KANBUROĞLU

Yeni Çağrı gazetesi köşe yazarı Hakan Kanburoğlu bugünkü köşe yazısında Demet Akalın’ın yeni albümünden bilgiler aktarırken, Akalın’ın yaz konserlerinden de bahsetti.

Hakan Kanburoğlu yazısında; “Demet Akalın’ın yeni albüm hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. 1. Göktürk Dergisi Ödül Töreni’nde En İyi Pop Kadın Sanatçı ödülüne layık görülmüştü, albüm yoğunluğundan dolayı törenimize katılamasa da sosyal medyadan paylaşmıştı. Müzik kariyerine 10 albüm, 3 single 2 maxi single sığdıran Akalın, yeni albümü için 15 yeni şarkı aldı. Albümde giderli şarkıların yanı sıra arabesk ve rap şarkılar da olacakmış. Daha önce yazdığım yazılarda da bahsetmiştim, Akalın Deha ile Yekten şarkısına düet yapacak, Reynmen’in Derdim Olsun şarkısını yapan genç müzisyenlerle de rap yapacak. Albümünün çıkış tarihi için yine doğum günü olan 23 Nisan’ı seçen Demet Akalın, albümün çıkışının ardından da yine konser maratonuna başlayacak. Daha albümü çıkmadan yaz için 100’e yakın konser anlaşması yapan Akalın, yine rakiplerine fark atacak. Müzik dünyasının en çalışkan isimlerinden biri olan Demet Akalın, bu yoğun tempoya doğru beslenerek ve planlı yaşayarak ayak uydurduğunu söylüyor. “İşimi çok severek yaptığım ve bu tempoya yıllardır alışık olduğum için problem olmayacak” diyen Demet Akalın, bu yaz da hayranlarının karşısına bomba gibi çıkacak. Akalın’ın azminden korkulur vallahi; sosyal medyada bazı kullanıcılar Akalın’ın yeni çıkacak albüm ile ilgili ”Akalın umarım bu sefer hüsrana uğratmaz, bangır bangır şarkılarını paylaşmak istiyorum.” diyor. Bence Akalın bu sefer bambaşka gelecek. Akalın’a iki tane önerim var;  Umarım bu sefer Akalın’ın şarkılarını bayıla bayıla dinleriz dileğimin peşine hemen bir öneri ekleyeyim; Emrah Karaduman, Gökhan Şahin, Burak Yeter ve Ersay Üner’den şarkı almayı ihmal etmesin. Zirve albümündeki gibi hareketli ve slow şarkıları ‘Dance Hits’ ‘Slow Hits’ başlıkları altında toplasın.” cümlelerini kullandı. 

Demet Akalın’ın yeni albümünden şarkılarla ilgili bilgileri Azonceoldu’da bulabilirsiniz… https://www.azonceoldu.com/trend-haberler/demet-akalin-ne-yaparsan-yap-dinle-izle-sozleri-indir-46765

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 05.03.2019 11:10
Anahtar Kelimeler:
GöktürkAlbümDemet AkalınHakan Kanburoğlu
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