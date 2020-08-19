YARIŞA “İNSAN EVLADI”YLA DAHİL OLDU!

İSMAİL GÖKGEZ

İSTANBUL

2 yıldır üzerinde titizlikle çalıştığı ilk teklisi “İnsan Evladı”nı çıkaran Berk İskar, gelen olumlu tepkilerden oldukça memnun. Sözü müziği ve düzenlemesi ünlü müzik adamı ve şarkıcı Can Tosun’a ait olan parçanın yönetmen koltuğunda ödüllü fotoğrafçı Ufuk Kıray oturuyor. Klipte İskar’a, Neshka Nacheva Baldjieva adlı güzel oyuncu eşlik etti. Kırklareli’nin Vize ilçesindeki Kömürköy’de çekilen klipte odun kömürü yapımı için kullanılan alanlardan doğal plato kuruldu. Çekimler tam 24 saatte tamamlandı. Asıl mesleği mühendis olan İskar, uzun yıllardır içinde sürüp giden müzik aşkına engel olamayarak sektöre başarılı bir giriş yapmış oldu.

Yeni şarkısının heyecanını yaşayan taze solist, “Müziğim benim ruhum, hayat enerjim.” dedi.