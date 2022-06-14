WOLFGANG PUCK’TAN TÜRKİYE’NİN 7 BÖLGESİNDEN 7 FARKLI TAT 

HABER: DİNÇER KARACALAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Turizm Geliştirme Ajansı’nın markası olan Go Türkiye, YouTube hesabında kültürümüzü ve lezzetlerimizi tanıtan bir içerik yayınladı. Bu seride Wolfgang Puck Türkiye’nin 7 farklı bölgesinden 7 farklı lezzete yer vererek her bölgenin kültürel, gastronomik ve tarihi değerinin de altını çizmiş. Puck’ın yaptığı yemekleri kendi sosyal medya hesabında bir seri şeklinde paylaşması Türk mutfağımızın ve kültürümüzün de güzel bir tanıtımı niteliğinde olmuş.

İkonik şef Puck Türk mutfağını “Türkiye geleneksel tarifleri ve organik ürünleriyle dünya mutfaklarının en zenginlerinden biri. Türk mutfağında keşfedilecek pek çok tarif ve ürün var. Türkiye'nin yedi bölgesi de lezzet, tarih ve kültürle dolu. Türkiye'de mutlaka ziyaret edilmesi gereken ve lezzetli yemekleri olan birçok şehir var. Ailem ve ben her yaz Türkiye'yi ziyaret etmeyi çok seviyoruz,” olarak tanıtıyor.