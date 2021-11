VE KARŞINIZDA; OKAN TOK

Haber: Korcan Yiğit - İstanbul

Ne büyük bir azim, ne büyük bir emek... Bir doğum günü hediyesi ile değişen, gelişen bir hayat. Okan Tok, başarılı bir Make Up Artist, iyi bir Şarkıcı ve sokak hayvanları aktivisti.

Çanakkale Gelibolu doğumlu olan sanatçı; muhafazakar ve bir o kadar da katı ve tutucu bir aile içinde büyüyor. Aile evladı için ne dilerse dilesin, nasıl yetiştirmek isterse istesin, çocuğunun yüreğinde müzik aşkı varsa, sanatla ve musiki ile atıyorsa kalbi, onu hiç kimse kaderinden çeviremez.

"Yıllarca hep gizledim" diyor Okan Tok içindeki müzik aşkını. "Utandım, çekindim" diyor ailemden. "Belki hiç karşı çıkmayacaklardı ve hatta destekleyeceklerdi, bilemezdim. İyi bir ailem vardı, beni her zaman sever ve kollardı canım annem, babam. Ama o kadar katı kurallar içerisinde büyüdüm ki, onların istediği gibi bir Okan olmayacağım için kırılırlar, gücenirler zannettim. Muhafazakar bir anne babanın asi evladı olmak istemedim".

Yaş gününde kuzeni bir doğum günü hediyesi getiriyor Okan'a. Bu bir karaoke oyun seti. Enteresan, değil mi... Kuzeni tercüman oluyor Okan'ın arzularına ve dile geliyor içindeki müzik aşkı. İlk okuduğun şarkı neydi peki diye soruyorum; "Ölüyorum Kederimden".

Bir gün yolları Seçil Heper ile kesişiyor. Övgüsüne ve desteğine mazhar oluyor Seçil Heper'in ve bu cesaret veriyor Okan Tok'a. İşte o günden sonra tutabilene aşk olsun...

Bakmayın albümlerinde hep pop şarkılar okuduğuna, Okan Tok aynı zamanda iyi bir Türk Sanat Müziği yorumcusu.

Dedim ya, tutabilene aşk olsun diye. İlk olarak 12 şarkılık bir albüm ve sonrasında ardı ardına 6 single çıkarıyor ki son iki single'ı Sezen Aksu imzalı. Doymuyor müziğe, doymuyor üretmeye. "Asla unutmayacağım ihanetler yaşadım en yakın dostlarımdan. Sanat camiasında dost yokmuş, bunu yasayarak anladım. Hiç bir zaman yıkılmadım, dimdik ayakta kaldım, göğüs gerdim engellemelere" diye serzenişte bulunuyor Okan. Büyük paralar harcıyor, varını yoğunu tek aşkına sarfediyor; müziğe. Yılmıyor, vazgeçmiyor...

Müzikle mutlu çünkü, müzik onun hayatı derken; sokakta terk edilmiş bir köpek görüyor bir akşam vakti. Üşümüş, ürkmüş, Pincher cinsi bir ev köpeği. Ağır kalp hastası ama Okan bilmiyor bunu taa ki bir Veteriner Hekim'e gösterene kadar. Belki de o sebeple terk edildi sokağa. Hastane tedavi masrafından tırstı eski sahipleri ve sokağa atıverdiler yavrucağı. Okan acıyor köpeğe kucaklıyor ve evine götürüyor. Sahipleniyor. Tedavisini üstleniyor, bir süre can oluyor hayatına. Alışıyor, seviyor, cana can olmanın huzurunu yaşıyor o terkedilmiş köpekte. Ne kadar tedavi olsa da ağır hasta tabii köpek ve son günlerini en azından huzur içinde geçiriyor Okan'ın o sıcacık sevgi yuvasında. Sokak hayvanlarına adıyor kendini kollarında can veren köpeğinden sonra Okan. Büyük bir dram yaşıyor çünkü. Ve anlatıyor; "Can çekişiyordu, sanki beni bırakıp gitmek istemiyordu ruhu. Onun o haline dayanamadım, eğildim kulağına ""Hadi git, çok acı çekiyorsun. Merak etme öbür dünyada yine beraber olacağız"" dedim ve o an son nefesini verdi, huzura erdi". Hem anlattı, hem ağladı hatırladıkça o anı...

"Onu bir Cuma günü sahiplenmiştim ve yine bir Cuma günü yumdu gözlerini hayata. O giderken yağmur yağıyordu" diye devam etti.

"Ölürken ağladı biliyor musun", "Onların da göz yaşları varmış, o an anladım" dedi.

O günden sonra, "Onlarında Göz Yaşları Var" isminde bir organizasyon kurup sokak hayvanları için yardımlar toplamaya karar veriyor Okan Tok.

Böyle güzel bir yürek işte. Veteriner Hekim bir

sanatçı olarak senin bu gayretine şapka çıkarıyor, alkışlıyorum.

İyi ki varsın.