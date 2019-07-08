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Usta Ozanlar Aynı Sahnede

Türk halk müziğinin usta isimleri aynı sahnede! Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, 12 Temmuz’da Ayvalık’ta konser verecek.

Usta Ozanlar Aynı Sahnede

Türk halk müziğinin usta isimleri aynı sahnede! Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu, 12 Temmuz’da Ayvalık’ta konser verecek.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:17
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Usta Ozanlar Aynı Sahnede

İSTANBUL- Gecede Erdal Erzincan da sahneye çıkacak. Oğur ile Demircioğlu, 19 Temmuz’da da Datça’da sevenleriyle bir araya gelecek.

STG Müzik Production, Türk halk müziğinin usta isimlerini iki dev organizasyonla müzikseverlerle buluşturuyor. Konserlerin ilki, 12 Temmuz Cuma akşamı Balıkesir’de gerçekleşecek. Usta ozanlar Erkan Oğur, İsmail Hakkı Demircioğlu ve Erdal Erzincan, Ayvalık Amfitiyatro’da sahneye çıkarak dinleyicilere muhteşem bir halk müziği ziyafeti sunacak.


ESKİ TÜRKÜLER
YENİDEN HAYAT BULUYOR


Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu daha sonra Muğla’da halk müziği tutkunlarıyla buluşacak. İki usta sanatçı, 19 Temmuz Cuma gecesi bu kez Datça Açıkhava Tiyatrosu’nda aynı sahneyi paylaşacak. İki konserde de eski Anadolu türkülerinden oluşan bir repertuvarla seyirci karşısına çıkacak olan sanatçılar, benzersiz türkü yorumlarıyla dinleyicilerine unutamayacakları bir müzik şöleni armağan edecekler.

Haber: Elif Hayvalı

Önce Vatan Gazetesi

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