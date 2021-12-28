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Usta Oyuncu Ali'ye Uzunatağan'a Sürpriz Doğum Günü

28 Aralık 2021 Salı 13:30
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Usta Oyuncu Ali'ye Uzunatağan'a Sürpriz Doğum Günü

DİNÇER KARACALAR

Yapımcılığını Life is a Movie Film Prodüksiyon Kazım Çarman , Hasan Bilmeç ve Ökkeş Sevimli'nin yaptığı 

yönetmenliğini Semir Aslanyürek ve Kazım Öz’ün üstlendiği ''Elif Ana'' filmin seneryosunu Nihat Behram'ın kaleme aldığı filmin çekimleri Adana'da devam ediyor. 

'' Elif Ana'' karakterine hayat veren usta oyuncu Ali'ye Uzunatağan'a film setinde  yapımcılar tarafından bir sürpriz yapıldı. 

Ali'ye Uzunatağan'a Sürpriz Doğum Günü 

Filmin çekimi sırasında film setine sürpriz bir doğum günü pastası getirildi oyuncu Aliye Uzunatağan şaşkınlığını gizleyemedi. Usta oyuncu çok guygulandığını böyle bir sürprizi beklemediğini söylerken set ekinine çok teşekkür etti. Aliye Uzunatağan espiri yaparak 70 yaşına girdiğini genelde doğum günlerini film setlerinde kutladığını dile getirdi pastanın kesimiyle ve tebriklerin kabulüyle  ''Elif Ana'' filminin çekimine kaldığı yerden devam edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Usta Oyuncu Aliye Uzunatağana Sürpriz Doğum Günü
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