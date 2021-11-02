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"Üsküdar'ı salladılar"

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02 Kasım 2021 Salı 00:39
41 Okunma
"Üsküdar'ı salladılar"

AV. MEHMET ŞAH ÇELİK / İSTANBUL

Rafet El Roman ile birlikte 28 Ekim'de verdikleri Üsküdar konserinde ünlü oyuncu Wilma Elles ve şarkıcı Rahman Yeşildağ, "Rüya" adlı sevilen düet şarkılarıyla 30 bin kişinin katıldığı konserde halkın beğenisini topladılar. Yakın zamanda yeni müzik ve film çalışmaları yapacağını belirten sempatik ikili Wilma Elles ve Rahman Yeşildağ, katkılarından dolayı Rafet El Roman'a şükranlarını sundular. Bugünlerde Rafet El Roman'ın müzik şirketi olan El Roman Müzik etiketiyle Rahman Yeşildağ'ın yeni şarkısı "Reva" hakkında hem prodüktörü Rafet El Roman, hem de düet partneri Wilma Elles, "Şimdiye kadar Rahman'ın yaptığı en iyi ve en iddialı çalışması" diye beğenilerini belirttiler.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 02.11.2021 16:58
Anahtar Kelimeler:
Rafet El RomanWilma EllesRahman YeşildağRüya
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