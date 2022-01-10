Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 10
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2,063.88
ALTIN
796.87
DOLAR
13.78
STERLİN
18.75
EURO
15.63
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...
Beykoz Üniversitesi Akademik Personel alacak
Beykoz Üniversitesi Akademik Personel...
Beykent Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alacak
Beykent Üniversitesi 33 Öğretim...
Ufuk Üniversitesi 2 öğretim üyesi alacak
Ufuk Üniversitesi 2 öğretim...
Biruni Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak
Biruni Üniversitesi 41 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Uriel, Almanya’nın yeni süperstarıyla düet yapacak!

Cover şarkılarıyla dikkat çeken Uriel, Almanya’da düzenlenen “Superstar” adlı ses yarışmasında ikinci olan Chiara D’amico ile sürpriz bir projeyi hayata geçirmeye hazırlanıyor. İkili, 80’lerde hit olan bir şarkıda düet yapacak!

10 Ocak 2022 Pazartesi 12:07
7 Okunma
Uriel, Almanya’nın yeni süperstarıyla düet yapacak!

HABER: DİNÇER KARACALAR

Son cover çalışması “Nerdesin” ile müzik listelerinde fırtınalar estiren Uriel, Almanya’da sürpriz bir işbirliğine imza attı. Başarılı yıldız, yeni single projesi için, Almanya’da ülkede düzenlenen “Superstar” adlı ses yarışmasında 25 bin kişi arasından sıyrılarak ikinci olmayı başaran Chiara D’amico ile anlaştı.

HAFTA SONU BULUŞTULAR

Yarışmada seslendirdiği “Dance Monkey” şarkısıyla tüm dünyanın dikkatini çeken ve şimdilerde kendi albümünü hazırlayan Chiara D’amico, geçtiğimiz hafta sonu Uriel’le bir araya geldi. İşbirliği yapma kararı alan iki isim, projenin detayları üzerinde konuştu.

HİT ŞARKIYI BİRLİKTE SÖYLEYECEKLER

Şimdilerde Almanya’nın en çok konuştuğu isim olan Chiara D’amico ile şarkılarıyla Alman müzik listelerinde zirveye yerleşen Uriel, önümüzdeki günlerde birlikte stüdyoya girecek. İki şarkıcı, 80’lerde ünlü bir Alman şarkıcının seslendirdiği, dünya çapında hit olmuş bir parçada düet yapacak. Chiara D’amico şarkının yayınlanmasının ardından Türkiye’ye de gelmeyi planlıyor.

Son Güncelleme: 10.01.2022 12:10
Anahtar Kelimeler:
UrielAlmanyanın yeni Süperstarıyla Düet Yapacak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sadullah Keleş'ten "Yüzüme Vurma"
Sadullah Keleş'ten "Yüzüme Vurma"
DEV ORKESTRA
DEV ORKESTRA
Tuğçe Kandemir’den dinleyicilerine yeni yıl sürprizi!
Tuğçe Kandemir’den dinleyicilerine yeni yıl sürprizi!
Sevda Giray, 2022 yılına yeni tekli çalışması "Feraset" ile giriyor
Sevda Giray, 2022 yılına yeni tekli çalışması "Feraset" ile giriyor
Cankat Erdoğan sevenleriyle buluşuyor
Cankat Erdoğan sevenleriyle buluşuyor
VE KARŞINIZDA, GÖLGE RAYAN
VE KARŞINIZDA, GÖLGE RAYAN
Bengisu Kayabaşı yeni yaşını kutladı
Bengisu Kayabaşı yeni yaşını kutladı
Güzel Şarkıcı Ayçam Gönen’i Salladı
Güzel Şarkıcı Ayçam Gönen’i Salladı
Pop Müzik Sanatçısı Ferhat’a Ambargo kondu
Pop Müzik Sanatçısı Ferhat’a Ambargo kondu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma