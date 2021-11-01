Ünlü güzellik uzmanı Alina Abrosimova doğum gününü ünlülerle kutladı

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Birçok ünlünün güzelliklerine ufak dokunuşlar katan ve son zamanlarda ödül törenlerinin değişmezi olan Alina Abrosimova, geçtiğimiz günlerde doğum gününü muhteşem bir eğlenceyle kutladı. Dostları sürprizleri ile Abrosimova'yıyalnız bırakmadı.

Nail Lash & Brow Bar’ın başarılı ve güzel işletmecisi Alina Abrosimova'nın gerçekleşen doğum günü davetine iş, sanat ve sosyal yaşam dünyasının tanınmış isimleri katıldı.

Oldukça coşkulu geçen kutlamada Alina Abrosimova pastayı birçok ünlü isimle beraber beraber kesti.

Farklı tasarımıyla tanınan güzellik uzmanı Alina Abrosimova, Nail Lash & Brow Bar'da kaş, kirpik ve tırnak bakımında modern yöntemleri kullanarak, cilt bakım, bölgesel zayıflama vb. uygulamaları da deneyimli ekibiyle birlikte kaliteli ve güvenilir bir hizmet sunmakta. Müşterileri arasında cemiyet ve sanat dünyasından birçok isim bulunmakta.

Alina Abrosimova, 1 Kasım Pazartesi gerçekleşecek olan bir törende ödül alacak.