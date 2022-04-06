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ÜNLÜ ŞARKICI FERMAN TOPRAK’TAN ŞOK AÇIKLAMALAR

Arabesk müziğin sevilen ismi Ferman Toprak çocukluğuna dair travmalarıyla yüzleşti. Özlem Adakul’a konuşan Ferman Toprak, “Ben aşiret çocuğuyum, silahlı çatışmaların arasında büyüdüm bu yüzden de kekeme oldum. Şarkılar sayesinde kekemeliği yendim. Şarkıcılık aşiret hayatından uzak kalmamı sağladı, zaten çocuğum aşiret içinde büyüsün, benim yaşadıklarımı yaşasın istemezdim” dedi. Zamanında beni desteklemeyen akrabalarım şimdi alkışlıyor diyen Ferman Toprak, “İbrahim Tatlıses sayesinde evime ekmek götürüyorum” diye konuştu.

06 Nisan 2022 Çarşamba 12:15
ÜNLÜ ŞARKICI FERMAN TOPRAK’TAN ŞOK AÇIKLAMALAR

HABER: DİNÇER KARACALAR

Her hafta gündem yaratan konu ve konuklarıyla Pembe Masa programıyla Ekotürk TV’de izleyenleriyle buluşan Özlem Adakul’un bu haftaki konuğu sevilen şarkılarıyla Ferman Toprak oldu. Adana doğumlu Ferman Toprak hayatına dair yaptığı samimi açıklamalarla magazinin gündemine bomba gibi oturdu. 3,5 milyon kişilik bir aşiretin çocuğu olduğunu anlatan Toprak, çatışmalar içinde büyüdüğünü, çocukluk travmaları yüzünden 12 yaşına kadar kekeme kaldığını söyledi. Kekemeliği kendi kendine şarkılar söyleyerek yendiğini anlatan Ferman Toprak, “Ailemde kimse sanatçı olmamı istemedi, aşirete ters dediler ama ben şarkıcılık sayesinde aşiret hayatından uzak bir yaşam sürebildim çünkü bir gün evladım olduğunda benim yaşadıklarımı yaşasın istemedim” diye konuştu.

AZİMLİ OLMASAM İSTANBUL BENİ YERDİ”

Sahne repertuvarının yarısının İbrahim Tatlıses şarkılarından oluştuğunu söyleyen Ferman Toprak, “İbrahim Tatlıses sayesinde evime ekmek götürüyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin” diye konuştu. Albüm yapabilmek için 4 ev sattığını ama Unkapanı’nda dolandırılarak albümün tutmadı denilip gönderildiğini anlatan Toprak, “O zaman işte Etiler’e adımı altın harflerle yazdıracağım dedim ve yaptım. Çünkü Unkapanı Kurt kapanıdır. O zaman herkese aynısını yapıyorlardı bana da yaptılar ama ben pes etmedim. Azimli olmasam İstanbul beni yerdi” dedi. “Zamanında beni desteklemeyen, alkışlamayan akrabalarım bile şimdi alkışlıyor” diyen Ferman Toprak, “Akrabalarım şimdi yeğeninin sesi güzel elinden tutsana diyor demek ki güzel bir şey başarmışım. Çok çalıştım çabaladım karşılığını aldım” şeklinde konuştu.

EVLİLİĞİMDE İLGİLİ AÇIKLAMALARI ÇARPITTILAR”

Yakın zamanda yaptığı evliliğiyle ilgili açıklamaların magazin tarafından çarpıtılarak gündeme getirildiğini belirten Ferman Toprak, “Her evlilikte kavga, tartışma olur. Bu herkes için geçerli ama yaptığım 5 dakikalık açıklamayı cımbızla çekip farklı bir algı yaratılmış. Öyle bir şey yok. Her şey yolunda, mutluyuz” diye konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

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Ferman Toprak
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