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Ünlü sanatçı Sancak sevenleriyle buluştu

08 Ekim 2021 Cuma 16:00
9 Okunma
Ünlü sanatçı Sancak sevenleriyle buluştu

ASLAN SAYIM

İstanbul’un gözde mekanı haline gelen, işletmeciliğini Gökhan Reis’in yaptığı ‘DuqqanSahne’ cemiyetin ve ünlü isimlerin buluştuğu trendmekanların arasında yer alıyor.

Duqqan Sahne hız kesmeden konserlere devam ediyor

Bu hafta sahnesinde ünlü sanatçı Sancak’ı konuk eden ‘Duqqan’, her hafta olduğu gibi bu haftada misafirlerine harika bir gece yaşattı. Sevilen sanatçı sahnede devleşti ve kendisini dinlemeye gelen konuklara harika bir resital sundu. Duqqanmüdavimleri Sancak şarkılarıyla adeta kendinden geçti.

Duqqan’ın işletmecisi Gökhan Reis, konserlere tam gaz devam edeceklerini ve her hafta ünlü sanatçıları Duqqan’da sevenleriyle buluşturacaklarını dile getirdi.

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Ünlü Sanatçı Sancak Sevenleriyle Buluştu
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