ÜNLÜ OYUNCU SELÇUK KILIÇ "BEN BU CİHANA SIĞMAZAM" DİZİSİNDE

Haber: AZİZ KARATAŞ

Ünlü oyuncu Selçuk Kılıç 'Ben Bu Cihana Sığmazam' isimli diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Diziye dahil olan Selçuk Kılıç (Birkan) karakterini canlandıracak. Aksiyonu bol bir proje olacak olan Bu Cihana Sığmazam dizisi çok ses getirecek. Cezayir karakterine hayat verecek olan Oktay Kaynarca'ya Pelin Akil eşlik edecek. Yer aldığı dizilerde özellikle aksiyon sahnelerinde sergilediği üstün başarılarıyla adından söz ettiren Kick boks şampiyonu ünlü oyuncu Selçuk Kılıç, dizi de yine aksiyon sahneleri ile göz dolduracak.

Çocukluk hayali olan oyunculuk için çalışmalarını tüm hızıyla sürdürdüğünü söyleyen Kılıç ''Aslında ülkemizde aksiyon projeleri çok yapılıyor ama doğru kişilerle değil. Ben aksiyon filmde rol alırsam dublör oynatmam. En büyük hayalim ise Jason Statham ile bir projede yer almak onla bir sahnede olsa dövüşmek isterdim" dedi.