Ünlü Oyuncu Özlem Düvencioğlu İsyan Etti! 

HABER: ASLAN SAYIM

Hırsız Polis ve Parmaklıklar Ardında gibi dizilerde başrol oynayan ünlü oyuncu Özlem Düveci oğlu bir süredir otalardan kaybolmuştu. Instagram hesabı açan güzel oyuncu sevenlerini mutlu etti. Gazeteci Aslan Sayım ünlü oyuncuya şunları söyledi: Sizin gibi kıymetli oyuncuları bu işi gönülden yapan ve o duyguyu bizlere geçiren oyuncular yok artık ekranlarda! Sadece güzelliği ile ön plana gelebiliyorlar. Yapım şirketlerine şaşırıyorum dedi. Ünlü Oyuncu Özlem Düvencioğlu şu cevabı verdi: Ah Aslan... ne diyeyim ki... ben de bazılarına inanamıyorum gerçekten... ama malesef gelen teklifler... bir bilsen, yani şok geçirirsin! Onları kabul etmek yanlış olur. Bunca yıldan sonra, insanların bir beklentisi var anlatabildim mi? Güzel bir rol gelmesini ümit etmekten başka şansımız yok. Piyasa çok değişti.



