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Ünlü Oyuncu Özlem Balcı Sevişmeyi Reddetti! 

22 Şubat 2021 Pazartesi 11:00
46 Okunma
Ünlü Oyuncu Özlem Balcı Sevişmeyi Reddetti! 

HABER: ASLAN SAYIM

TRT 1 de hafta içi her gün yayınlanan Seksenler dizisinde Yıldız karekteriyle rol alan güzel oyuncu Özlem Balcı Büyük projeleri reddetti! Netflix gibi önemli platformlardan sevişme ve öpüşme sahneleri olan film tekliflerini reddettiğini öğrendik bunun üzerine Özlem hanıma işin aslını sorduk? Ve Özlem Balcı konu hakkında şunları söyledi: Son bir ay içinde  üç ayrı  yapımdan yazlık dizi teklifi aldım bir tanesi Netflix de olacak bir proje idi. Ancak bu dijital medya tekliflerini reddettim, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Özlem Balcı kurallarımın arkasındayım. Senaryoları okuduğumda koyduğum şartlar kabul edilmedi ben kamera karşısında film çekiyorum diye öpüşmem ve sevişmem! Ciddi bir meblağ teklif edilmesine rağmen reddettim. O filmi benim babam abim izleyecek yarın öbür gün çocuğum olursa o izleyecek belki evleneceğim kişi hoşlanmayacak. Oyuncu arkadaşlarım beni linç edebilir profesyonel olmadığımı da söyleyebilirler. Bu benim tercihim herkes işine baksın. Açıklamasında bulundu. 

Önce Vatan Gazetesi

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Ünlü Oyuncu Özlem Balcı Sevişmeyi Reddetti
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