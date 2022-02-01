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Ünlü oyuncu Gamze Dar doğum gününü kutladı

Güzel oyuncu Gamze Dar doğum gününde doyasıya eğlendi…

01 Şubat 2022 Salı 10:40
Ünlü oyuncu Gamze Dar doğum gününü kutladı

Haber: Aslan Ssyım

Muhteşem Yüzyıl, Çukur, Şampiyon, Limit ve birçok dizi, sinema gibi projelerde rol alan ünlü oyuncu Gamze Dar, Kadıköy'de bir mekânda doğum gününü kutladı. 

Yeni yaşını yakın arkadaşı Tuğçe Karaoğlan'ın sahne aldığı mekânda kutlayan ünlü oyuncuyu dostları yalnız bırakmadı. Güzel oyuncunun doğum günü kutlamasına; oyuncu Deniz Arna, Zeynep Köse, Tuba Karabey,  yönetmen Seda Bulaycı, senarist Mustafa Cihat Budak ve birçok isim katıldı.

Gamze Dar Kimdir?

Berlin doğumlu olan Gamze Dar ilköğretim ve lise öğrenimini İzmir Karşıyaka’da tamamlayıp İstanbul'da konservatuar sınavlarına girip Mimar Sinan Üniversitesini kazandı. Profesyonel hayatına okulda öğrenciyken Kanal D’de yayınlanan Sessiz Fırtına dizisindeki ‘Hazal’ karakteriyle başladı. ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde ‘Fidan Hatun’ karakteriyle üç sezon yer alırken aynı zamanda dizide yine üç sezon boyunca ağırlıklı olarak çocuklar olmak üzere oyuncu koçluğu yaptı. 2014 yılında ‘Hayat Yolunda’ dizisinde çocuk oyuncu koçluğu yaptı. 2015 yılında TRT’de yayınlanan ‘Yedi Güzel Adam’ dizisinde ‘Berat’ karakteriyle yer aldı. 2017 yılında yönetmenliğini Meltem Cumbul’un yaptığı David Hare’in ‘Blu’ oyununda ‘Aktris’ rolünde oynadı. Show Tv’de yayınlanan ve reyting rekorları kıran ‘Çukur’ dizisinde Vartolu Saadettin karakterinin annesi rolünde ‘Mihriban Helvacıoğlu’ karakterini canlandırmıştır. En son proje olarak dijital platformlarda yayınlanacak Limit dizisinde yeraldı.

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Ünlü Oyuncu Gamze Dar Doğum Gününü Kutladı
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