Ünlü Organizatör Enes Furkan BİLGİÇLİ “YILIN STARLARI”nı Seçti

HABER: AZİZ KARATAŞ
Türkiyenin en elit ve kaliteli mekanı olan Etiler No 1903 ‘de hayat bulan gece son zamanlarda çıkan orman yangınlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlendi. Yüzlerce fidanın bağışlandığı gece’nin sunuculuğunu ünlü manken ve sanatçı Tuğba Özay ile ünlü sunucu Emre Buga üstlendi. Gece’nin kırmızı halısında ünlü program sunucusu ve oyuncu Elif Güçkıran, model ve moda ikonu Merve Ulukanoğlu ile sunucu ve spiker Gizem Bereket güzellikleriyle göz doldurdular.
Gece Black&Blue Media’nın ev sahipliğinde, Beşiktaş belediyesinin himayesinde 2021 yılına damgasını vurdu.
Muhteşem gece’de Yılmaz Morgül, Aydilge, İvana Sert, Yonca Evcimik, Hande Yener, Murat Övüç, Dodo, Zehra, Rabia, Aynur Haşhaş, Fundyy, Fatih Bulut, Berkay Akçay, Tanju Çolak, Begüm Polat, Yasin Aydın, Berna Tan gibi ünlü isimlerin yanı sıra İHA’dan Aziz Karataş, TV100 Gizem Çetin , Milliyet’ten Yeşim Mutlu , Hürriyet Kelebek’ten Mehmet Üstündağ aldı. Milletvekillerinden CHP milletvekili Gürsel Tekin, Ak Parti’den Mustafa Ilıcalı ödüle layık görüldü.
Orman yangınları noktasında son dönemde ülkemizde ve dünya genelinde artan üzücü olaylara tepki, farkındalık ve dikkat çekmek amaçlı düzenlenen gecede konuşma yapan gecenin mimarı Enes Furkan Bilgiçli şunları kaydetti ; “ Her yıl organize ettiğim 6 organizasyondan birini daha güzel bir şekilde yapmanın gurur içerisindeyim. Ödül törenlerimizin her biri farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenmektedir bizi başarılı ve farklı kılan da budur. Bu gecemizde de ülkemizde son zamanlarda ortaya çıkan orman yangınlarından dolayı üzüntü duymakta olup buna farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenmiştir. Ormanlar en değerli varlığımız ve bizlerin de geleceğidir. UMUTLARI TEKRARDAN YEŞERTMEK adına Bizlere destek veren tüm sanatçılarımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize, iş insanlarımıza, sanat camiamıza, basın yayın ve medya gruplarımıza ve tüm misafirlerimize sonsuz teşekkür ederim ederim.”
Gece de ödül alan diğer katılımcıların listesi ise şöyle;
DSM AYAKKABICILIK (İBRAHİM KAPIKIRAN)/ KIRMIZI HALI SPONSORU - YILIN EN BAŞARILI AYAKKABI ÜRETİM MARKASI
GÜRSEL TEKİN/ YILIN EN İYİ SİYASETÇİSİ CHP MİLLETVEKİLİ
MUSTAFA ILICALI/ YILIN SİYASETÇİSİ VE BİLİM İNSANI AK PARTİ MİLLETVEKİLİ
RIZA AKPOLAT / YILIN BELEDİYE BAŞKANI
ETİLER NO 1903 (ONU BOZKURTER)/ YILIN MEKANI - TESİS YÖNETİM KURULU BAŞKANI
DUYGU ÖZAY / YILIN YAZARI
YILMAZ MORGÜL / YILIN TÜRK SANAT MÜZİĞİ STAR ŞARKICISI (2 ÖDÜL)
YILMAZ MORGÜL / YILIN TÜRK SANAT MÜZİĞİ STAR ŞARKISI GÜLÜ SOLDURMAM
TÜLİN AYHAN / YILIN STAR TİYATRO OYUNCUSU
NURSEL KÖSE/ EN İYİ KARAKTER OYUNCUSU
YONCA EVCİMİK / YAŞAYAN EFSANE ONUR ÖDÜLÜ ( ŞARKI ABONE )
HANDE YENER / YILIN EN İYİ POP STAR SANATÇISI (ŞARKI SAHTE )
EAGLES OF GHETTO ( BURCU URUŞ) / YILIN EN BAŞARILI MENAJERİ
CAPTAİN'S SAİLİNG ( BORA ERDEM) / YILIN EN BAŞARILI YELKEN VE DENİZ EĞİTİMCİSİ
ENPA MEDİKAL ( ÖZER UYGUNGELEN ) / YILIN EN İNOVATİF, TEKNOLOJİK VE MÜŞTERİ ODAKLI MEDİKAL ESTETİK MARKASI
TANJU ÇOLAK / SPOR ONUR ÖDÜLÜ
MURAT ÖVÜÇ / YILIN ŞARKISI HAZIR EDİN KINALARI
İVANA SERT / YILIN MODA İKONU ( ŞARKI İMALAT HATASI )
AYDİLGE / YILIN EN SEVİLEN STAR KADIN SANATÇI (ŞARKI HAYAT ŞAŞIRTIR)
AYNUR HAŞHAŞ / YAŞAM BOYU MESLEK ONUR ÖDÜLÜ (ŞARKI MEYHANECİ)
YEŞİM MUTLU MİLLİYET GAZETESİ PEMBE NAR / TÜRKİYE'NİN EN ÇOK OKUNAN KÖŞE YAZARI
STAR TAVUKÇULUK ( MEHMET BÜLBÜL ) / YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN FİRMASI
BODY THERAPY PİLATES ( ERGÜL GEDİK ) / YILIN EN İYİ PİLATES STÜDYOSU
ZEHRA GÜLÜNÇ / YILIN EN ÇOK DİNLENEN ŞARKICISI (ŞARKI CENNETTEN ÇİÇEK)
MEHMET ÜSTÜNDAĞ / YILIN EN BAŞARILI KÖŞE YAZARI
TARIK SAYIN TV8 / YILIN EN İYİ SPOR SUNUCUSU
SÜPER KULÜP ( YUSUF GÜR ) / YILIN EN BAŞARILI MAGAZİN SİTESİ
SEVDA ÖZKARAN / EN UNUTULMAZ ŞARKI DEVLERİN AŞKI (ŞARKI)
AHSEN ALMAZ / YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN STAR SOLİSTİ (ŞARKI AH SENSİZ OLMAZ)
FATİH BULUT / YILIN EN HAREKETLİ HİT PARÇASI ( ŞARKI HARAM GECELER)
ECE SARI KLİNİK / YILIN EN GÜVENİLİR DİYETİSYENİ
KORAY PİŞGİN / YILIN DİŞ HEKİMİ
DENİZ EGECE / YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN YAZARI
CEREM ONURLUER / PANDEMİ DÖNEMİNDE YAPILAN EN İYİ AKUSTİK TV PROGRAMI CEREM SÖYLESİN
DODO - DOĞUKAN YEŞİLYURT / YILIN EN DİKKAT ÇEKEN ŞARKISI DOLUNAY ( ŞARKI )
BEGÜM POLAT / YILIN EN ÇOK DİNLENEN COVER ŞARKISI DOYULUR MU (ŞARKI )
YASİN AYDIN / EN İYİ ETNİK SANATÇI ( ŞARKI SAKALLI ADAM )
BERNA TAN / EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN SANATÇI VE ŞARKISI KINA ( ŞARKI)
TAM OKULLARI( LEVENT AKÇAY ) / YILIN EN İYİ EĞİTİM KURUMU
BERKAY AKÇAY / EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ERKEK SANATÇI ( ŞARKI YALNIZIM )
POWER BOUL ( ELA TEMİZKAN VE MEHMET KAYA ) / EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ENERJİ İÇECEĞİ MARKASI
RABİA / EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN AKUSTİK PERFORMANS SANATÇISI (ŞARKI YUH YUH )
FUNDYY / YILIN EN ÇOK DİNLENİLEN ŞARKISI GAMZENDE UYUT BENİ (ŞARKI)
DERYA ŞEN AKADEMİ / YILIN EN BAŞARILI OYUNCULUK AKADEMİSİ
BARIŞ İÇEL / YILIN EN DİKKAT ÇEKEN ERKEK OYUNCU
SUAT SAKARYA VE MELTEM SAKARYA / YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN DÜET PARÇASI SİYAH BEYAZ (ŞARKI)
VOLKAN GECO / SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE DESTEK VEREN İŞ İNSANI
UMUT UZER / YILIN SANATÇI DANIŞMANI VE MENAJERİ
DUYGU MOSUN / YILIN EN BAŞARILI INFLUENCERI
DİKKAT ATÖLYESİ ( HÜSEYİN BEY) / YILIN DİKKAT VE ZEKA GELİŞTİREN EĞİTİCİ ÇOCUK KİTAPLARI
ESTE NİL GÜZELLİK MERKEZİ ( NİHAL TÜRKKAL ) / DOĞUNUN EN BAŞARILI GÜZELLİK MERKEZİ
SELİN KILIÇ / YILIN EN BAŞARILI KADIN DİŞ HEKİMİ
ALFA APART OTEL ( TUNCAY RIDVANOĞULLARI ) / YILIN EN BAŞARILI EKOLOJİK DOĞA OTELİ
AŞK-I DERUN TESETTÜR ( EMİNE KAPLAN ) / YILIN EN BAŞARILI TESETTÜR MARKASI
MASALSI ATÖLYE ( SALİH BEY ) / YILIN EN İYİ DAVETİYE VE HEDİYELİK FİRMASI
BERNA TAN / EVLENECEĞİM ŞARKISINI SÖYLEYECEK
SOFTTR E-TİCARET SİSTEMLERİ ( SALİH BEY ) / YILIN EN HIZLI GELİŞEN E-TİCARET ALTYAPI SAĞLAYICISI
SEOLOG DİJİTAL PAZARLAMA VE SEO AJANSI (EKREM KARATAŞ ) / YILIN EN BAŞARILI DİJİTAL PAZARLAMA VE SEO AJANSI
OPEN MONEY TEKNOLOJİ VE YATIRIM AŞ ( BÜLENT KAVAKLI ) / EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN BLOCKCHAİN TEKNOLOJİ ŞİRKETİ
IYAZ ÇİMEN / TOPLUMSAL İLETİŞİM DESTEKÇİSİ
BURCUCUM / YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN TİKTOKER FENOMENİ
PEYNİRMATİK ( YASİN BEY ) / YILIN EN KALİTELİ PEYNİR MARKASI
SELDA CENTER ( SELDA ÖZTÜRK) !!! 2 ÖDÜL VE APEX ÇAĞIR YILIN ESTETİK VE SAÇ EKİM MERKEZİ APEX DENTAL CLİNİC / YILIN EN İYİ ESTETİK KLİNİĞİ
HASAN BATMAZ KUAFÖR / YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ERKEK KUAFÖRÜ
EFE SUBAŞI / YILIN EN GENÇ GİRİŞİMCİSİ
AKINCIOĞLU BAKLAVALARI ( MEHMET AKINCIOĞULU ) / YILIN EN İYİ BAKLAVACISI
MUSTİLİ MEDYA AJANSI ( MUSTAFA GÜLEN ) / YILIN EN BAŞARILI SOSYAL MEDYA AJANSI
SANCAK ÖRME TEKSTİL ( MESUT YILDIZ ) / EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SANCAK ÖRME
TOPRAK BİLİŞİM ( YAKUP TOPRAK ) / EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN BİLİŞİM FİRMASI
AHSEN ALMAZ / YANDIRDIN KALBİMİ ŞARKISINI SÖYLİCEK
TİNT MİMARLIK ( SALTUK BEY ) / YILIN EN KALİTELİ MİMARI TASARIMCISI
RADYO CRI TÜRK ( KAMİL ERDOĞAN ) / DOSTLUK ÖDÜLÜ
RADYO RS FM ( MAHİR BOZTEPE) / DOSTLUK ÖDÜLÜ
BUĞRA KARAÇAM / YILIN EN İYİ KLİP YÖNETMENİ
SÜMEYYE TÜLÜ / YILIN EN İYİ STİLİSTİ
AV. FERSU KANDEMİR / YILIN HUKUKÇUSU
SERKAN ÇAM / YILIN EN İYİ ORGANİZATÖRÜ
ELİF GÜÇKIRAN / EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN EĞLENCE PROGRAMI - ELİFİN RENKLİ DÜNYASI
ASİA EMLAK GAYRİMENKUL (YUNUS TOKSÖZ ) / YILIN EN BAŞARILI EMLAK VE GAYRİMENKUL FİRMASI
ŞABAN TOPÇU KUAFÖR / YILIN EN BAŞARILI ERKEK KUAFÖRÜ
AZİZOĞLU DANIŞMANLIK (AHMET BEY ) / YILIN EN İYİ DANIŞMANLIK FİRMASI
FUNDDY / GAMZENDE UYUT BENİ
ALİ YILDIZ HAIR STUDİO / YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN ERKEK KUAFÖRÜ
TURUNCU KURUYEMİŞ ( OKTAY DEMİR ) / YILIN EN İYİ KURUYEMİŞ MARKASI
ALTIN BOYNUZ SANAT ( EMİRCAN KIZIL ) / YILIN EN BAŞARILI TASARIM ÜRÜNLERİ VE SANAT ATÖLYESİ / FEYYAZ AKGÜL / YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN GİRİŞİMCİ İŞ İNSANI
YAZAR MEHMET ARSLAN / YILIN EN İYİ ERKEK YAZARI
TANER BAKIR / EN BAŞARILI GİRİŞİMCİ İŞ İNSANI
SEDAT DÖRTKARDEŞ / YILIN EN BAŞARILI DİKKAT VE ALGI UZMANI
SÜMEYYE DÜŞĞÜN / YILIN EN GENÇ ÇIKIŞ YAPAN GÜZELLİK UZMANI VE KUAFÖRÜ
ŞEYMA ORGANİZASYON ( MURADİYE KÖKLÜ ) / EN BAŞARILI ORGANİZASYON FİRMASI
TAN MEDYA ( ERTAN TAŞKIRAN) / YILIN EN BAŞARILI MEDYA AJANSI
ERKEK KUAFÖRÜ CEMİL CİCİ / İSTANBUL'UN EN İYİ ERKEK KUAFÖRÜ
BARIŞ CİHAN HAIR STYLE / YILIN EN BAŞARILI SAÇ TASARIM UZMANI
GİZEM BEREKET / YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN SUNUCUSU
MERVE ULUKANOĞLU / EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN MODELİ
ÖZGÜR VURAL HAIR DESIGNER / İSTANBUL'UN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN KADIN KUAFÖRÜ
AHMET DANIŞMAZ / EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SAÇ TASARIMCISI
GİZEM ÇETİN / YILIN EN BAŞARILI HABER SPİKERİ
İSTANBUL GELİNLİK / YILIN EN İYİ GELİNLİK FİRMASI
MURAT BENZER / YILIN EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN DJ
İHA - AZİZ KARATAŞ / YILIN EN DİKKAT ÇEKEN MUHABİRİ
BİGBANDOO / YILIN EN EĞLENCELİ ORKESTRASI
UÇANKUŞ ( ÜMİT ALTINTAŞ ) / YILIN EN GENÇ ÇIKIŞ YAPAN TV PROGRAM YÖNETMENİ
Önce Vatan Gazetesi