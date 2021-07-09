Ünlü Koreograf Fatih Ömercikoğlu Adana’da Moda Rüzgarı estirdi..

FUNDA AKOSMAN ERMAN

İSTANBUL - Adana kökenli Dünyaca ünlü Saboroma firmasının öncelik ettiği Adana Moda Günlerine ilk adım atılmış oldu.

Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adana’lı iş insanı Sebahattin Bakıner ve Ahmet Bakıner’in destekleri ile düzenlenen Fashion Breeze defilesi önceki gün Sheraton Otel’de gerçekleştirildi.

Podyumların ünlü mankenleri, İvana Sert, Didem Taslan, Wilma Elles, İpek Tanrıyar, Elif Ece Uzun, Alona Kral, Zeliha Çal, Gamze Balım, Açelya Kartal, Derya Ekşioğlu, Berna Batur, Seviye İkbal, Hande Taşkın, Nazlıcan Erden, Özge Sarı, Nady Bondar podyumda Adana Çocuk Kanser Derneği ÇOKAD yararına düzenlenen Fashion Breeze defilesinde yürüdüler.

Türkiye’nin dünyada tanınmış markası Saboroma’nın ana sponsorluğunda düzenlenen defileye kendi markası yanı sıra Hanımeli Moda tasarımcısı Mahmure Çelik, Şahin Moda Evi ,Faruk Yüksel Couture ve Lady Chic gibi başarılı markaların tasarımları katıldı.

Gecenin sunuculuğunu yapan ünlü manken ve oyuncu Doğa Bekleriz ve aynı zamanda Duygu Zengin ile ortağı olduğu 2D Ajans, Sultan Bozkuş ve Servet Şan’ın organize ettiği defilenin koreografisini ise ünlü koreograf Fatih Ömercikoğlu gerçekleştirdi.